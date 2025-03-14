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QS護理學科排名 台北醫學大學位居全球第27

2025/3/14 10:49
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（中央社記者陳至中台北14日電）英國高等教育調查機構QS（Quacquarelli Symonds）近日公布的世界大學學科排名中，台北醫學大學在「護理學」領域名列全球第27名，蟬聯國內第1。

北醫大今天發布新聞稿指出，護理學院從2022年首次挺進QS世界前50名之後，已連續4年維持在前50強，展現台灣在國際護理領域的競爭力。

除了護理學，北醫大在「解剖學與生理學」也首度擠進全球101到170名（未區分名次）；「藥物與藥理學」名列151到200名。

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北醫大護理學院院長蔡佩珊表示，學院近年聚焦跨學科產學研究合作，高影響指數論文大幅增加，被引用次數提升。另外，雇主對護理學院畢業生能力的認可，以及學術聲譽獲得台灣及世界各地高度肯定，這些都是能蟬聯榜單的原因。

蔡佩珊也提到，北醫大護理學院擁有一校7附屬機構的豐富臨床資源，擬真教學、臨床實習與課堂教學並重，近5年畢業生護理師考照率高達98%，讓學生在學術與實務並重的學習環境中茁壯成長。（編輯：管中維）1140314

#QS
#台北醫學大學
#英國
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