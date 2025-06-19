星宇航空斥資逾1300億 採購空巴10架廣體客機

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（中央社記者江明晏台北19日電）星宇航空宣布，與Airbus正式簽署10架A350-1000廣體客機購機訂單，交易金額不超過44.8億美元，折合新台幣約1324億元，將於2031年起陸續交機，投入中長程航線服務。

星宇航空今天發布新聞稿表示，18日與Airbus在巴黎國際航空展，正式簽署10架A350-1000廣體客機購機訂單。由星宇航空執行長翟健華及Airbus商用飛機業務銷售執行副總裁Benoît de Saint-Exupéry代表簽約。

星宇航空說明，新簽訂的10架A350-1000將於2031年起陸續交機，投入中長程航線服務，星宇航空機隊擴張與航點拓展相輔相成，持續擘畫未來的航線航網。

根據公告，10架A350-1000型客機，交易金額不超過44.8億美元，折合新台幣約1324億元；3具Trent XWB-97備用發動機，不超過1億5360萬美元，折合新台幣45.42億元。

星宇航空執行長翟健華表示，此次增購A350-1000對星宇航空擴展航點、強化全球市場布局具有重要意義，A350-1000擁有優異的航程、燃油效率，契合星宇航空未來長程航線營運的策略方向，隨著星宇航空國際航網持續拓展，A350-1000也將扮演推動成長、永續發展與營運的重要角色。

Airbus商用飛機業務銷售執行副總裁Benoît de Saint-Exupéry表示，星宇航空再度選擇增購A350-1000，展現該機型在長程航線市場上的性能與市場地位，持續深化與星宇航空的合作，支持其拓展航網、連結更多全球重要航點。

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星宇航空表示，於此次巴黎國際航空展除簽署A350-1000增購合約外，A350-1000專屬塗裝也於今天首度公開，A350-1000機身超過7成以先進材料打造，其中53%為碳纖維複合材料、鋁合金和鈦合金等。星宇航空以「碳纖維」為主題，打造全新尾翼塗裝，以曜石灰為底色，並以大地金點綴，機身部分也特別塗上數字1000，展現A350-1000在空中展翅高飛。

星宇航空表示，目前營運機隊共有28架，包括13架A321neo、5架A330neo及10架A350-900，首架A350-1000也將於今年底正式交機，原本訂購的A350-1000共有8架，加上此次新增簽訂的10架，未來A350-1000機隊總數將達18架。（編輯：翟思嘉）1140619