學測結束 教團籲正視技高生跨考、數AB都考趨勢

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（中央社記者陳至中台北22日電）113學年度學科能力測驗今天結束，全國教師會晚間發布新聞稿，呼籲正視技術型高中跨考學測，以及同時報考數學A、數學B兩科人數增加的趨勢，避免衝擊技職教育及適性發展理念。

全教會今年邀請60多名各縣市高中教師分析學測試題及趨勢，晚間發布新聞稿，提及近3年學測報名人數增加與少子女化趨勢的負成長顛倒，推估應是技高學生跨考人數增多。

全教會指出，技高學生嘗試報考學測，是為了增加入學機會，跨考制度雖立意良善，但比例過高，恐對科技大學、技職招生不利，使技職教育崩解。

全教會也提到，111學年到113學年度，數學A共增加9210名考生、數學B增加5167名考生，總報名人數才增加3730人，同時選考數學A、數學B的學生將近6成 。

全教會表示，增加1科數學可以增加521到803個志願數，學生當然要加考較難的數學A以增加機會。這現象違背108課綱「數學分流」、「適性發展」的理念，希望教育界嚴正看待此趨勢。

試務方面，全教會肯定大考中心訂出開冷氣的規範，但在分配考場時，將許多同班級考生拆散到2到3所學校，造成高中端極大困擾。

對於同班級考生被拆散，大考中心主任張新仁21日回應，7月的分科測驗會將班級納入考場編配考量，盡量降低類似情形。

另外，全教會提到20日考數A時，左營高中考場發生結束鈴提早誤響的烏龍。大考中心當天回應，初步確認受影響的試場影響時間約1分鐘，後續會將結果提報考試委員會議審議。（編輯：唐聲揚）1130122