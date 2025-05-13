張虔生長女入接班團隊 首次候選日月光投控董事【獨家】

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（中央社記者鍾榮峰台北13日電）封測廠日月光投控規劃6月25日舉行股東會，原自然人董事、日月光投控董事長張虔生之子張能傑逝世後，空出1席董事席次將補選。日月光投控5月12日公告，提名張虔生長女、目前擔任日月光半導體董事的張淡堯為投控董事候選人。

若張淡堯順利經過補選程序出任日月光投控董事，將是她首次進入日月光投控決策核心，外界解讀張淡堯列入接班團隊。

張能傑自2018年日月光與矽品合併成立日月光投控後，就擔任日月光投控董事，外界解讀張虔生有意培養張能傑接班。

張能傑逝世後，日月光投控在2月18日公告，張能傑原先擔任包括投控旗下日月光半導體、台灣福雷電子、環電、環旭電子等法人董事及董事職務，改派張淡堯出任。

張淡堯曾擔任日月光投控旗下日月光半導體監察人一職，這次獲提名為投控董事候選人，需經過6月25日投控股東會補選程序，若順利補選就任，將是張淡堯首次進入日月光投控決策核心。

根據資料，張淡堯（Danielle Chang）自美國哥倫比亞大學畢業取得文學碩士後，經歷橫跨時尚設計、金融、藝術、文藝傳媒等領域；張淡堯目前是LUCKYRICE, LLC創辦人及執行長，也是美國知名電視節目Lucky Chow主持人及製作人。

Lucky Chow節目長期在美國公共廣播電視公司PBS頻道播出，曾獲艾美獎提名，主要介紹亞洲飲食文化特色。根據官網與受訪內容，在今年5月起播出的第7季節目中，張淡堯眼光鎖定台灣的夜市、寺廟、米其林餐廳、漁港、原住民社區等，拍攝介紹許多有關台灣美食、文化與家族故事的內容，展現台灣美食文化融合創新與傳統的底蘊與多樣性。

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張虔生次女張淡寧目前擔任日月光文教基金會和日月光環保永續基金會董事，也是張虔生、張洪本兄弟家族投資房地產控股公司鼎固-KY法人董事代表。

張淡寧夫婿唐瑞文目前擔任日月光投控法人代表董事，也是日月光半導體副董事長及副執行長；唐瑞文從2023年9月以來，擔任日月光投控採購長，外界也解讀唐瑞文為日月光投控未來接班團隊之一。（編輯：張良知）1140513