新北高齡交通事故死傷增 侯友宜盼加強宣導防制

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（中央社記者王鴻國新北13日電）新北市長侯友宜今天主持道安會報，聽取「減少高齡者交通事故之策進作為」的專案報告，對於高齡者交通事故死傷人數逐年增加，要求相關單位加強宣導及防制。

根據社會局在道安會報中報告，高齡者交通事故死亡者由民國109年的84人增加到113年的105人，傷者由5282人增加到7791人。死者使用交通工具以機車所占比率的63%為最多。

侯友宜在聽取報告後表示，新北市有78萬1849名長輩，占全市總人口是19.3%。預估今年就會達到超高齡社會的20%門檻，換算長輩人數每年約增加3萬多人，所以長輩發生事故的比例相對會更高。

他表示，長輩在事故發生時使用交通工具統計上，大部分都是以機車或走路為主。以致於長輩發生交通事故死亡的主要原因，首先就是未依規定穿越道路，其次是未注意車前的狀況，第3才是未保持行車安全間隔距離。

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他表示，長輩事故發生仍以未依規定穿越馬路及沒有注意車前狀況最高，所以，他要求就這兩個部分，加強宣導，以提醒長輩如何注意交通安全。

他表示，雖然長輩在交通事故的整體狀況上，希望市府相關單位要努力對高齡事故加強宣導防制，畢竟每起死亡交通事故，都是1個家庭的破碎，尤其近來的酒駕案件，會對用路人造成更大傷害及對交通的恐懼感，相關單位應加強取締及宣導防制。（編輯：方沛清）1140513