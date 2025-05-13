加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

台中托育人員涉虐童已離職 市府追究延遲通報管理疏失

2025/5/13 12:33（5/13 13:02 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台中豐原區某托嬰中心1名離職托育人員涉嫌對多名幼兒惡意搖晃、拍打額頭、拉扯拖行等行為，市府社會局長廖靜芝（左）13日表示，將嚴查重罰。中央社記者郝雪卿攝 114年5月13日
台中豐原區某托嬰中心1名離職托育人員涉嫌對多名幼兒惡意搖晃、拍打額頭、拉扯拖行等行為，市府社會局長廖靜芝（左）13日表示，將嚴查重罰。中央社記者郝雪卿攝 114年5月13日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中13日電）台中豐原區某托嬰中心1名離職托育人員涉嫌對多名幼兒惡意搖晃、拍打額頭、拉扯拖行等行為；市府社會局今天表示，將持續調查，嚴查重罰，並追究托嬰中心管理疏失及延遲通報責任。

台灣民眾黨台中市議員陳清龍昨天在市議會揭露，他接獲家長投訴，豐原一家托嬰中心傳出虐童事件。家長發現女童返家後出現異常狀況，調閱托育中心監視畫面，發現其中1名托育人員常對幼童用力拖拉、搖晃，行為涉及虐童。

社會局長廖靜芝今天接受媒體聯訪時表示，社會局4月25日無預警稽查托嬰中心，此中心負責人告知1名托育人員對孩子有不當行為，但距離案發日相隔近1個半月，此名人員已離職。社會局並主動聯繫家長說明，後續擴大調查，嚴查重罰絕不輕縱，也要追究托嬰中心管理疏失及延遲通報責任。

廖靜芝指出，稽查人員要求此中心立即通報，同時提供案發日前後共30天監視錄影畫面；社會局正徹查受害幼兒人數，也主動聯繫家長，說明案件處理程序，持續提供關心與協助；幼童狀況還算穩定，7人持續在此托嬰中心照顧，1人已停托。

google news透過 Google News追蹤中央社

社會局表示，與教育局清查台中市托嬰中心、居家托育人員與幼兒園系統，目前沒有此名托育人員在幼教機構任職的資訊；此托育人員涉及違反兒少權法規定，可處6萬元以上、60萬元以下罰鍰，並得公布其姓名或名稱。

至於托嬰中心有無延遲通報，社會局將一併追究，若查證屬實，可依兒少權法規定處6000元以上、6萬元以下罰鍰。另外，托嬰中心如涉及管理疏失，可依兒少權法規定，處6萬元以上、60萬元以下罰鍰，並命其限期改善；若情節嚴重，得命其停辦並公布其名稱及負責人姓名，且終止準公共契約。（編輯：陳仁華）1140513

#台中市
#托嬰中心
#社會局
#陳清龍
#台灣民眾黨
#虐童
#教育局
#廖靜芝
延伸閱讀
政院提兒托法草案 托育人員若涉身心虐待將公布姓名高雄托嬰中心改名重開再涉虐嬰 至少8受害、社會局罰48萬元立院三讀 凌虐未滿7歲兒童致死、妨害身心者加重其刑至1/2民眾上凱道籲終結兒虐 盼設兒少保護部
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：