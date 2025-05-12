台中托育人員遭控對幼童拖拉搖晃 市府啟動調查

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（中央社記者趙麗妍台中12日電）台中豐原區一托嬰中心遭投訴虐童，1歲多女童從托嬰中心回家卻抗拒家長接觸，調閱監視器畫面發現，1托育人員對幼童拖拉搖晃；社會局已啟動調查，若經查屬實依法開罰。

台灣民眾黨台中市議員陳清龍接獲家長投訴，豐原一家托嬰中心疑似虐童，陳清龍指出，家長發現幼童出現問題，調閱托育中心監視畫面，發現1名托育人員對幼童拖拉且用力搖晃，向市府陳情，中市社會局調閱監視畫面就花了1個月時間，家長轉向他投訴。

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社會局表示，獲報後已啟動調查，將檢視監視器畫面，並訪視相關人員盡速釐清案情；另外，也主動聯繫家長，說明案件處理程序，持續提供關心與協助，同時也要求托嬰中心提報改善措施、加強管理。

社會局說明，若調查結果確認托育人員涉及不當對待，可依兒少權法處新台幣6萬元以上、60萬元以下罰鍰；托嬰中心若涉及管理疏失，依兒少權法處6萬元以上、60萬元以下罰鍰，並命其限期改善；情節嚴重者得命其停辦並公布名稱及負責人姓名，且終止準公共契約。（編輯：陳仁華）1140512