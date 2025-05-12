加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
直播／憲法訴訟法釋憲案說明會 朝野代表出席陳述意見
首頁 / 地方

台中托育人員遭控對幼童拖拉搖晃 市府啟動調查

2025/5/12 12:41（5/12 13:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中12日電）台中豐原區一托嬰中心遭投訴虐童，1歲多女童從托嬰中心回家卻抗拒家長接觸，調閱監視器畫面發現，1托育人員對幼童拖拉搖晃；社會局已啟動調查，若經查屬實依法開罰。

台灣民眾黨台中市議員陳清龍接獲家長投訴，豐原一家托嬰中心疑似虐童，陳清龍指出，家長發現幼童出現問題，調閱托育中心監視畫面，發現1名托育人員對幼童拖拉且用力搖晃，向市府陳情，中市社會局調閱監視畫面就花了1個月時間，家長轉向他投訴。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

社會局表示，獲報後已啟動調查，將檢視監視器畫面，並訪視相關人員盡速釐清案情；另外，也主動聯繫家長，說明案件處理程序，持續提供關心與協助，同時也要求托嬰中心提報改善措施、加強管理。

社會局說明，若調查結果確認托育人員涉及不當對待，可依兒少權法處新台幣6萬元以上、60萬元以下罰鍰；托嬰中心若涉及管理疏失，依兒少權法處6萬元以上、60萬元以下罰鍰，並命其限期改善；情節嚴重者得命其停辦並公布名稱及負責人姓名，且終止準公共契約。（編輯：陳仁華）1140512

#台中市
#托嬰中心
#社會局
#陳清龍
#台灣民眾黨
延伸閱讀
高雄托嬰中心改名重開再涉虐嬰 至少8受害、社會局罰48萬元新竹市某幼兒園涉暴力虐童 負責人羈押禁見、園長3萬元交保剴剴案劉姓保母稱幻聽才虐童 醫師認為不實陳述
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：