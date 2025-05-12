台中托育員疑不當對待幼童 至少8人受害

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（中央社記者趙麗妍台中12日電）台中市豐原區某托嬰中心1名托育人員疑對幼童拖拉、搖晃等不當對待，社會局調查掌握8名幼童受害，若確認托嬰中心延遲通報、管理疏失，及托育人員不當對待屬實，依法開罰。

台灣民眾黨籍台中市議員陳清龍今天表示，他接獲家長投訴，豐原一家托嬰中心傳出虐童事件。陳清龍指出，家長發現女童返家後出現異常狀況，調閱托育中心監視畫面，發現其中1名托育人員常對幼童用力拖拉、搖晃，行為涉及虐童。

投訴家長表示，孩子才1歲8個月，在托育中心遭托育人員以用力拖拉方式放倒換尿布，孩子目前非自願退學，在家由家人代為照顧，常會咳嗽到嘔吐。家長質疑孩子在2天內就遭到多次拖拉、捏耳等不當對待，先前不知道還有多少次，將會提出告訴。

托嬰中心告訴媒體指出，托育員領有合格保母證照，任職2年多，期間和家長相處融洽，對孩童愛護有加，今年農曆過年前，術後返回職場，與同事關係不睦，今年3月底自請離職。發現托育員有不當對待，除通報社會局外也通知家長，會配合市府調查。

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社會局表示，4月25日執行例行稽查時，托嬰中心告知有托育人員對幼童不當對待，該托育人員已在3月底離職。家防中心調閱監視器畫面以及相關資料後，初步掌握有8名幼童受害，受害幼童目前7名仍在學。

社會局說明，若調查結果確認托育人員涉及不當對待，可依兒童及少年福利與權益保障法處新台幣6萬元以上60萬元以下罰鍰。托嬰中心若涉及延遲通報部分，則可開罰6000至6萬元，涉及管理疏失，依兒少法處6萬元以上60萬元以下罰鍰，要求限期改善，情節嚴重者得命其停辦並公布名稱及負責人姓名，且終止準公共契約。（編輯：李淑華）1140512