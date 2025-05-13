川普家族比特幣挖礦公司 將在紐約證交所上市交易

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（中央社紐約12日綜合外電報導）由美國總統川普兩個兒子支持的一間比特幣挖礦新創公司今天宣布，計劃透過合併在紐約證券交易所（New York Stock Exchange）上市交易。

法新社報導，美國比特幣（暫譯）（American Bitcoin）將以換股方式，由上市公司獅鷲數位礦業（暫譯）（Gryphon Digital Mining Inc.）收購。

根據新聞稿，合併後的公司將以American Bitcoin的名義營運，並由其管理團隊領導，證券交易代碼為ABTC。

川普之子，同時也是American Bitcoin共同創辦人兼策略長艾瑞克．川普（Eric Trump）表示：「我們對American Bitcoi的願景，是打造市場上最具投資價值的比特幣儲存平台。」

今年稍早，總部位於佛羅里達州的Hut 8 Corp.與艾瑞克．川普合作推出American Bitcoin。

它的目標是建立全球最大，「完全專注」比特幣挖礦業務的公司，同時致力於加密貨幣的戰略儲備。

比特幣挖礦涉及使用算力來解決複雜的數學問題。

Hut 8 Corp.執行長吉努特（Asher Genoot）在新聞稿中表示：「讓American Bitcoin上市，是我們依規劃速度拓展業務規模的重大關鍵。」

據American Bitcoin表示，合併預計10月完成。

川普目前與加密貨幣有著重要的財務聯繫，他今年1月與交易平台「世界自由財務」（World Liberty Financial）合作推出「川普」迷因幣（memecoin）。

第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）也推出自己的迷因幣$MELANIA。

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川普總統簽署行政命令建立「戰略比特幣儲備」，並任命提倡加密貨幣的艾特金斯（Paul Atkins）擔任美國證券管理委員會（SEC）主席。

川普曾對加密貨幣產業抱持敵意，但現已採取多項重大措施掃除監管障礙。（譯者：屈享平/核稿：徐睿承）1140513