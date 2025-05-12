悍將回主場新莊迎戰雄鷹 李東洺先發盼止6連敗

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（中央社記者謝靜雯台北12日電）中華職棒富邦悍將明天回到主場迎戰台鋼雄鷹，派出本季與雄鷹對戰成績不錯的本土投手李東洺先發，盼助隊中止近期6連敗，雄鷹隊則派出洋投艾速特先發。

悍將開季傷兵多、戰績不理想，10日在花蓮棒球場與統一7-ELEVEn獅隊比賽以2比15吞敗、近期6連敗，昨天比賽因雨延賽，今天為休兵日，悍將明天將回到主場新莊棒球場迎戰雄鷹隊。

悍將派出本土投手李東洺先發，李東洺前一場先發對手就是雄鷹隊，總計投6局僅被敲出5支安打，投出4次三振、1次四壞保送，無失分、奪下個人本季首勝。

李東洺本季與雄鷹隊交手2場比賽成績不錯，總計投12局無失分，投出8次三振，本季對戰防禦率維持0；雄鷹隊洋砲魔鷹（Steven Moya）近況火燙，近期連4場比賽開轟，則是李東洺需要小心應對的打者。

雄鷹隊明天比賽派出洋投艾速特（Eric Stout）先發，艾速特本季在4月12日曾先發對悍將，投5局被敲出6支安打，被張育成敲出全壘打，共失掉5分（4分責失分）吞敗，但近況不錯，近期連2場出賽都是優質先發。

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明天另外一場比賽味全龍隊在主場天母棒球場迎戰中信兄弟隊，兩隊都派出洋投先發，龍隊派出鋼龍（Drew Gagnon）先發，鋼龍前一場先發6日對台鋼雄鷹隊表現不如預期，投5局失6分吞敗，本季曾與兄弟對戰1場，先發投6局無失分、無關勝敗。

兄弟明天派出洋投羅戈（Nivaldo Rodriguez）先發，羅戈本季與龍隊有2場對戰紀錄，總計投12局失掉2分責失分、無關勝敗，前一場先發對手是台鋼雄鷹，8局無責失分完投敗。（編輯：張雅淨）1140512