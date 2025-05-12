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張艾嘉心疼剴剴受虐案 陳庭妮籲守護孩童

2025/5/12 18:18
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（中央社記者洪素津台北12日電）演員張艾嘉和陳庭妮今天出席活動分享到花蓮關懷災民的歷程，而提及剴剴受虐案，張艾嘉心疼盼只是個案，陳庭妮則說，自己是在充滿愛的環境長大，孩子是要大人去守護的。

張艾嘉和陳庭妮是台灣世界展望會的代言人，今天出席「台灣世界展望會2025飢餓三十－搶救奮力生存的孩子」記者會，去年403地震重創花蓮，兩人分享到花蓮探訪災民的經歷。

張艾嘉表示，看過當年921地震的悲慘狀況，這次去關懷災民感觸很深；陳庭妮分享，自己是921地震的受災戶之一，現在對地震還是會心慌。

張艾嘉提到，跟隨展望會去關懷社會弱勢和災民，是自己每一年都要做的事情。她認為做公益活動一定要是自願，「我不會叫別人捐錢，公益這件事不是要被逼的，要用自己的行動」。

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陳庭妮這次到花蓮陪伴災童走出創傷，她表示，「成為代言人很感恩，我有能力，而且可以用自己的影響力去做公益，所以我用愛來盡可能感染我身邊的人」。

而談及剴剴案，張艾嘉表示，希望這只是一個個案，並拋出究竟社會出了什麼問題，為何保母會是這個狀態，相當心疼剴剴的遭遇；陳庭妮也說：「我是在充滿愛的環境下長大，孩子是要大人去保護的。」（編輯：張雅淨）1140512

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