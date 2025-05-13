中研講堂前進新北金山 揭開易經千年奧秘

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（中央社記者吳欣紜台北13日電）易經占卜風行千年不衰，中研院今天表示，中研講堂將於28日前進新北金山高中，透過兩場科普演講，揭開易經千年奧秘以及分享地球科學的研究如何幫助防災應變。

中研院為了與民眾分享基礎科學研究成果，從2018年起在全台多個縣市舉辦科普演講，過去演講主題包含揭秘P3實驗室、分享第3種細胞分裂如何發現、帶領民眾探索「物競天擇」對生物多樣性影響。

中研院今天發布新聞稿指出，今年中研講堂將前進新北市金山高中，從人文哲學與地球科學的雙重視角，帶領民眾破解上天下地的密碼，一起探索未知。

中研院表示，這次將有兩場精彩的講座，第一場由中研院中國文哲研究所副研究員陳威瑨主講「面對『易經』占卜文化」，陳威瑨將穿越時空，揭開易經從古代智慧走進現代生活的千年奧秘，探討人類面對占卜的心理狀態，從哲學思想的角度提醒大家帶著更多理性和獨立思考運用占卜文化，讓易經成為正向的心靈指引，避免落入迷信與詐騙的陷阱。

第二場則是由中研院地球科學研究所副研究員黃信樺主講「地球健檢師之路：從地震、火山到能源轉型」。

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中研院指出，黃信樺將化身「地球健檢師」為地球進行健康檢查，帶領大家深入地底，解碼地震波、聆聽火山的心跳，他也將分享地球科學的研究如何幫助防災應變。

中研院說，活動從16日起開放報名，名額有限，報名從速。（編輯：李亨山）1140513