無卡分期誘簽合約致年輕人負債 中市府：專線供諮詢

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（中央社記者郝雪卿台中13日電）對於「無卡分期」衍生消費爭議頻繁，台中市長盧秀燕今天說，部分業者透過誘導或包裝手法讓民眾不慎簽下高額分期合約，導致年輕人負債；法制局提醒，有專線提供諮詢。

台中市政府法制局長李善植今天針對「無卡分期」爭議在市政會議中進行專案報告時提醒，若不幸發生無卡分期糾紛，可透過1950消費者保護專線進行諮詢，也可透過網路進行線上消費申訴，或至市府消保中心辦理申訴。

盧秀燕會中指出，部分業者透過誘導或包裝手法讓民眾不慎簽下高額分期合約，導致不少青年負債累累；她肯定法制局創新推出公告違規業者的全國首創機制，有效提升市民消費警覺，也強調市府將持續推動防詐與法治宣導，打造更安心消費環境。

李善植說明，無卡分期為近年新興交易模式，申請時不須信用卡或聯徵，只需身分證與手機門號即可申辦，門檻低、風險高，易吸引學生或無穩定收入者使用，常見於美容課程、健身教練、補習班與3C產品等消費項目，涉及複雜三方契約，糾紛處理困難。

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李善植舉例，如部分美容業者以送贈品誘導進店，進行高壓推銷；交友APP透過假帳號吸引消費者，再推銷美容或情感課程；還有寵物業者以「買飼料送名犬」規避保固責任，消費者即使發現寵物生病或死亡仍須持續繳款，導致權益受損。

李善植表示，去年10月，台中市修正「消費者保護自治條例」，要求業者揭露利率、違約責任與總金額等資訊，違者最高可處新台幣10萬元罰鍰；並率全國之先賦予公告權，將對屢犯不改善業者公開警示，成為抑制不法重要手段；據統計，修法後某美容業者申訴件數下降37%、某交友業者減少75%，顯見自治條例已初見成效。（編輯：陳仁華）1140513