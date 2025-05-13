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美伊第4輪核談判結束隔日 華盛頓祭出新制裁

2025/5/13 13:05（5/13 13:24 更新）
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圖為美國國旗與伊朗國旗。（路透社）
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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）儘管美國與伊朗就敏感的核議題持續談判之際，華盛頓今天仍宣布對伊朗核計畫祭出新的制裁。

法新社報導，美國最新制裁鎖定3名伊朗公民，以及1個與伊朗國防創新與研究組織（Organization of Defensive Innovation and Research）有來往的伊朗實體。

美國國務卿盧比歐（Marc Rubio）在聲明中表示：「伊朗持續大幅擴張核計劃，並進行用於核武與核武運載系統的雙用途研發活動。」

盧比歐說，伊朗是世界上唯一濃縮鈾純度達60%，但卻沒有核武的國家。

此一純度遠超過2015年核協議所定3.67%最高限制。美國總統川普在第1任期退出核協議。製造核武需要90%純度的濃縮鈾。

美伊第4輪核談判結束，會後並未宣布取得重大突破，但雙方態度均審慎樂觀，美方隔日宣布新的制裁措施。

美伊上個月展開核談判，目的盼達成一項阻止伊朗擁有核武的新協議，不過伊朗否認打造核武。

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美國制裁的對象是核計畫3名高階官員與1間名為Fuya Pars Prospective Technologists的公司，制裁將凍結個人與實體在美國可能擁有的任何資產，並禁止與他們有商業往來。

美國國務院表示：「Fuya Pars Prospective Technologists（又名Ideal Vacuum）是伊朗國防創新與研究組織的附屬公司，它試圖從外國供應商取得並自行製造可用於核武研發的設備。」（譯者：屈享平/核稿：徐睿承）1140513

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