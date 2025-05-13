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麥當勞手機點餐19日起陸續上線 6月下旬全台可用

2025/5/13 10:32（5/13 10:41 更新）
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麥當勞13日宣布，手機點餐功能自19日起陸續上線，預計6月下旬全台麥當勞都適用。（麥當勞提供）中央社記者余曉涵傳真 114年5月13日
麥當勞13日宣布，手機點餐功能自19日起陸續上線，預計6月下旬全台麥當勞都適用。（麥當勞提供）中央社記者余曉涵傳真 114年5月13日
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（中央社記者余曉涵台北13日電）麥當勞今天宣布，手機點餐功能從19日起陸續上線，預計6月下旬逐步推展至全台麥當勞，台灣也是繼韓國、香港、新加坡、馬來西亞後，導入「手機點餐」功能的市場。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩後，各家餐飲業者紛紛推出手機點餐系統，降低人與人的接觸機會。

繼摩斯漢堡、肯德基等都有推出手機訂餐服務之後，麥當勞今天發布新聞稿表示，APP全球版推出新功能「手機點餐」，自5月19日起陸續上線，預計6月下旬逐步推展至全台麥當勞餐廳。

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麥當勞指出，台灣是繼韓國、香港、新加坡、馬來西亞之後，導入「手機點餐」功能的市場。

麥當勞表示，顧客屆時可用麥當勞APP「手機點餐」，點餐免排隊，並透過內用、外帶、得來速多元取餐；每筆消費皆可累積M Points，即享有麥當勞會員專屬優惠與回饋。（編輯：李亨山）1140513

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