竹聯幫詐團假投資行騙斂財 北市警拘搜31嫌送辦

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（中央社記者黃麗芸台北13日電）以竹聯幫成員21歲萬姓男子為首的假投資詐欺集團，在臉書發文誆騙投資股票穩賺不賠，在南港軟體園區工作的被害人因此財損新台幣900多萬元，北市警獲報追查拘搜逮31嫌送辦。

台北市警察局南港分局舉行破案記者會，偵查隊長葉宣岑表示，去年接獲1名被害人報案稱，其去年在社群網站臉書瀏覽到投資股票訊息，聲稱「陳老師」可指導投資股票明牌、穩賺不賠，便信以為真加入對方的LINE帳號好友。

緊接著，詐欺集團成員再誆騙其轉入「財智研習會B組」群組，以及下載詐團假造的「投資APP」，偽稱為正常投資公司並指示操作買賣股票，並以儲值投資金額為由，指派車手和被害人面交現金，再派遣假冒的「外派財務」向被害人收取金錢。

被害人不疑有他，陸續投入900萬餘元，直到要領取獲利時遭百般推託出金，才驚覺遭騙、報案。

南港分局隨即報請士林地檢署檢察官指揮偵辦，經主動聯繫多達11名潛在被害人指認詐團成員，並釐清遭詐騙經過，向上溯源追查，發現此詐欺集團以竹聯幫萬男為首，操縱指揮林嫌等30名共犯行騙，且成員明確分工，收取詐款超過2300萬餘元。

警方長期偵搜，見時機成熟於4月底循線在雙北、新竹、苗栗及高雄等處執行拘搜行動，除於現場查獲收款車手現行犯外，也查扣不法所得現金422萬餘元，以及賓士車、200餘支手機等贓物。

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全案詢後將萬男等31嫌依涉詐欺罪嫌、違反洗錢防制法及組織犯罪防制條例移送地檢署偵辦，萬男裁定收押。

根據南港分局提供資料顯示，轄內今年已查獲詐欺集團20團、攔阻詐騙24件、攔阻金額達3417萬餘元。警方提醒民眾，詐欺手法以「假投資」、「假網拍」及「解除分期付款」為多，而假投資詐騙的財損金額最高，若遇到任何疑慮應立即撥打「165」反詐騙專線、「110」或至派出所尋求協助。（編輯：方沛清）1140513