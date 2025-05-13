台彩端午加碼4億元 大樂透5/20起加開百組100萬

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北13日電）端午節將至，台彩今天公布加碼總獎金將達新台幣4億元，其中，大樂透將從5月20日起打頭陣，加開100組100萬元獎項，意味加碼期間，民眾可同時獲得對中億元頭獎與百萬加碼獎金的雙重機會。

台灣彩券公司總經理謝志宏今天在記者會中宣布114年3款遊戲的端午加碼活動；其中，大樂透除開出例行獎號與獎項，也將自5月20日起加開100組100萬元促銷獎項，只要彩券號碼完全對中當期加開的6個促銷獎號（01至49號，每組開出6個號碼），就可以獲得100萬元獎金，若同一組促銷獎號有兩注（含）以上中獎，則100萬元獎金依中獎注數均分。

謝志宏指出，若大樂透100組促銷獎號未全數開出，剩餘組數將於下期加開，直到100組100萬元獎金全部送出、或是到7月4日為止；民眾即起可到全國各地公益彩券投注站，指名購買端午加碼各期的大樂透，就可同時獲得對中億元頭獎與百萬加碼獎金的雙重機會。

同時，謝志宏表示，每5分鐘開獎一次的BINGO BINGO賓果賓果，5月26日起連續14天獎金加碼，不僅「猜大小」、「猜單雙」的獎金倍數由6倍提高至7倍，今年的端午加碼更首度推出「超級獎號」玩法獎金加碼，這也是「超級獎號」玩法自民國99年上市後的首次加碼，單注獎金將從1200元提高至1500元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

謝志宏指出，週一至週六天天開獎的39樂合彩，則將接續在6月9日到7月1日連續20期「二合」玩法單注獎金從1125元提高至1500元，連續加碼20期，是39樂合彩史上最長的加碼期數。

此外，謝志宏表示，今年端午加碼總獎金達4億元，預期加碼期間業績增額將達約16億元。（編輯：楊凱翔）1140513