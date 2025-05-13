2款台灣米製冠軍燴飯 小7、家樂福及愛買開賣

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（中央社記者汪淑芬台北13日電）農業部農糧署去年舉辦首屆「台灣燴飯王爭霸戰」，選出2款由台灣米製作的冠軍燴飯即日起陸續上市，在全台7000多家7-ELEVEN門市及家樂福65家門市、愛買18家門市等通路銷售。

農業部農糧署上午舉行「台灣燴飯王冠軍」上市記者會。

農業部近幾年為復興台灣米食文化，陸續舉辦冠軍碗粿、冠軍炒飯、飯糰嘉年華，去年舉辦首屆「台灣燴飯王爭霸戰」，不同組別選出2款台灣米製作的冠軍燴飯，今天起陸續上市。

農業部次長胡忠一說，現代人生活忙碌，廚房變裝飾，外食成為日常，農糧署攜手知名超商「7-ELEVEN」與年銷破百萬顆米漢堡的「喜生食品」，結合首屆「台灣燴飯王爭霸戰」兩大冠軍得主，推出「田野番茄牛肉燴飯」與「極饗-客家小炒燴飯」，不但兼顧飽足與營養，口感豐富，加熱後就可吃，非常方便。

記者會現場展示的經典美味組冠軍「田野番茄牛肉燴飯」，是由台中特色旅店「璞樹文旅」監製，嚴選產銷履歷台稉9號米，以黃金比例混合國產蕎麥與糙米，經喜生食品工業股份有限公司專業冷凍炊飯技術製成，復熱後米粒Q彈、口感纖維豐富，搭配台灣在地新鮮番茄燴製的湯汁，入口即享米香、牛五花醇厚與番茄清甜交織的細膩層次。

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「璞樹文旅」另監製經典沙茶豬肉燴飯與香草起司雞肉燴飯等系列商品，3款燴飯商品15日起於家樂65家門市，5月底起於愛買18家門市販售。

另一款今天起上市的創意飄香組冠軍「極饗-客家小炒燴飯」，由台中知名京滬料理名店「御饌臻品黎明店」監製，選用晶瑩剔透、Q彈有勁的台南11號產銷履歷米，將金勾蝦、蒜頭、辣椒熱油爆香，再拌入香烤魷魚、五花肉、炸豆干、西芹，堆疊出鮮香濃郁的燴料層次，燴料與米飯緊密交融，於全台7000多家7-ELEVEN門市銷售。（編輯：李亨山）1140513