A肝年輕化 境外移入8年新高、本土近3年最多

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（中央社記者曾以寧台北13日電）疾管署今天表示，今年急性病毒性A肝累計已17例境外移入，為8年同期新高，本土有56例、為近3年同期新高，且病例有年輕化趨勢。發言人羅一鈞研判，與出國旅遊、國際疫情有關。

衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任李佳琳今天在例行疫報表示，今年國內截至5月11日，急性病毒性 A型肝炎 A型肝炎小百科 A型肝炎是由A型肝炎病毒感染所造成的急性肝臟發炎。 潛伏期

15至50天 （平均為28至30天） 症狀

發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐及腹部不舒服，數天之後發生黃疸。A型肝炎致死率約千分之三，造成死亡情形多半為猛爆性肝炎，通常發生於老年患者或有慢性肝病患者。 傳染途徑 攝入受污染的食物或水

人與人接觸傳染

血液傳染 是否會復發？

感染後產生的抗體（anti-HAV IgG）可延續終生，因而終生有抵抗力。雖然不會導致慢性肝炎，但有10-15％的病人在急性發病後6個月內有可能症狀復發。 預防方式 接種疫苗。一般接種2劑疫苗，免疫力可維持20年以上

注意飲水及飲食衛生，不可生飲、生食，尤其是生蠔或水產貝類

保持良好衛生習慣，飯前、便後及處理食物前須正確洗手

避免口對肛門的接觸、肛交行為等

食物製備者如廚師及餐飲從業人員、醫療照護者、嬰幼兒保育工作者，應特別注意經常正確洗手等衛生觀念，避免感染及傳播 資料來源：衛福部疾管署 看更多 關閉 累計73例確定病例，其中本土病例56例及境外移入17例，本土病例數為近3年同期新高，境外移入病例數則為8年同期新高。

李佳琳說明，境外移入病例來源國家以中國及泰國各4例為主，本土病例以台北市16例、新北市14例、台中市9例為多。

疾管署發言人羅一鈞指出，國內A肝過去幾年全年病例數約都落在100例上下，但今年5月累計已經73例；且有特殊趨勢，今年確診族群以30到39歲的年輕族群占48%，過去幾年年齡層分布則年紀較大，去年以40到49歲占最高，再前年是60歲以上，且有往都會區集中情況。

並且發生一起職場、家庭群聚，羅一鈞說明，4人於3月下旬開始陸續發病，指標個案為30多歲男性，並有50多歲男性、30多歲男性、及30多歲女性確診，都陸續在3月下旬到4月中旬開始出現黃疸、食慾不振、噁心、食慾倦怠等症狀，就醫時肝指數已破千，有明顯肝臟發炎情況，經檢驗確診為A肝。

羅一鈞指出，疫調發現，其中2人為同住，另1人為同事，第4人為該職場的清潔人員；且清潔人員個案在清潔過程中，會疏忽沒戴手套。且因A肝病毒傳染途徑多元，除可藉由飲食受汙染的食物或水，或共食、與感染者親密接觸而感染，也可能因如廁後沒有徹底洗手，就殘留在廁所水龍頭、馬桶蓋、門把等地方，導致傳染。

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對於A肝疫情，羅一鈞分析，因境外移入創8年同期新高，加上鄰近國家中國、日本疫情都有上升狀況，歐洲匈牙利則疫情嚴峻，推測國內疫情是跟國際連動有關，且是由出國旅遊民眾第一波帶進來，因此是以年輕、都會區民眾為主。

對於本土傳播，羅一鈞表示，衛生單位會做好防治措施阻斷社區傳播，提供確診個案同住家人、家庭成員、親密接觸者等A肝疫苗，進行暴露後預防注射，保護效果可達95%以上；因此提醒民眾若有被通知確定為個案，應配合疫調、詳實提供生活中的接觸者，讓衛生單位可在14天內提供疫苗，降低感染發病可能性。（編輯：李亨山）1140513