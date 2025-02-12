單純脂肪肝對B肝有保護力？台大醫院研究揭意外發現

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（中央社記者沈佩瑤台北12日電）台大醫院研究發現，B型肝炎合併代謝異常增加死亡風險，單純脂肪肝反而可降死亡率。但醫師提醒，B肝合併脂肪肝患者中，逾9成伴有其他代謝異常，不建議刻意營造脂肪肝。

經典廣告台詞「肝若不好，人生是黑白的」耳熟能詳，台灣肝病高盛行率與慢性B、C型肝炎有關，台大醫院肝炎團隊最新研究發現，B、C型若合併代謝異常，死亡風險和罹癌機率暴增，相關研究近期發表於國際期刊「肝病學雜誌」（Journal of Hepatology）。

台大醫院內科部醫師蘇東弘今天在記者會中簡報說明，B型肝炎影響全球超過3億人，是肝硬化與肝癌的主因，台灣目前約有170萬至200萬名B肝帶原者，隨著糖尿病、高血壓、肥胖等代謝異常越來越普遍，肝炎團隊針對院內1萬餘名B肝患者，進行長達15年的資料追蹤分析，其中8718名為B肝合併脂肪肝患者。

脂肪肝又分為單純脂肪肝與代謝異常脂肪肝。蘇東弘解釋，若民眾發現自己有脂肪肝問題，且合併「體重過重」、「第二型糖尿病或糖尿病前期」、「高血壓」、「三酸甘油酯大於等於150mg/dL」、「高密度膽固醇小於等於40（男性）或小於等於50（女性）mg/dL」等任一風險因子，就屬於代謝異常脂肪肝。

研究發現，若B肝患者合併代謝異常，如糖尿病、高血壓、過重肥胖等，不僅顯著增加死亡率，且合併的代謝異常越多，死亡風險越高；若同時合併3種以上代謝疾病，死亡風險更是攀升至2倍以上。

蘇東弘指出，在多種代謝異常中，糖尿病對B肝患者的危害最為顯著，本身有糖尿病者的死亡風險就已經比一般人還高，若糖化血色素超過8.0%，這些B肝患者的肝病死亡風險，甚至是控制在6.0%以下者的4倍。

這次研究意外發現，若B型肝炎患者僅有單純脂肪肝，未合併糖尿病、高血壓、過重肥胖等其他代謝異常，死亡風險反而下降約5成。

蘇東弘進一步解釋，研究過程試著推論原因，可能是輕微脂肪肝對於病毒複製有抑制效果，增加病毒清除，減少對肝病影響；再來就是輕微脂肪肝者通常比較不會有肌少症情形，這是很多不好預後的指標。但B肝合併脂肪肝的患者中，超過9成伴有其他代謝異常，不建議刻意營造脂肪肝來降低死亡率。

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台大醫院副院長高嘉宏提到，「我一開始聽到這個研究結果也是非常驚訝」，所謂負負得正，對B肝患者來說，輕微脂肪肝有助減少產生發炎、硬化及肝癌風險，可是對「一般人」而言，脂肪肝仍然不是好事情，若未注意，未來胰島素阻抗會逐漸增加，糖尿病、高血壓、高血脂都會陸續出現，對一般人的整體健康還是不好。

C型肝炎感染也是導致肝硬化和肝細胞癌的主因之一，台大醫院內科部醫師劉振驊說明，即使C肝患者接受了有效、直接的抗病毒藥物治癒C型肝炎後，若同時合併代謝異常脂肪肝病，如糖尿病、高血壓、肥胖等，患者罹患肝細胞癌的風險，仍顯著高於沒有代謝異常患者。（編輯：張雅淨）1140212