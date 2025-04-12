國健署擬放寬B、C肝篩檢至40歲 力拼7月上路

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（中央社記者沈佩瑤台北12日電）為達消除肝病目標，現行衛福部提供45至79歲民眾免費終身1次B、C肝篩檢。國健署長吳昭軍今天說，將放寬至40歲，預計投入3億元經費，受惠至少百萬人，力拼今年7月上路。

世界衛生組織（WHO）以2030年消除病毒性肝炎目標，而在台灣，肝病被稱為國病，C肝更是肝病3部曲與肝外病變的重要殺手，台灣在2018年發布國家消除C肝政策白皮書，宣示2025年根除C肝，早於WHO設定的2030年。

為此，目前衛生福利部國民健康署提供45至79歲民眾（原住民提前至40歲）免費終身1次B、C肝篩檢。

現階段C肝診斷率、治療率、輸血安全性、注射安全性均已達標，吳昭軍今天接受媒體電訪說明，正依據世界衛生組織（WHO）公布消除C肝認證項目等進行相關準備工作。

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但B肝的部分仍待努力，吳昭軍解釋，台灣自1986年起，全面針對新生兒接種B肝疫苗，換言之，這以前出生者屬於高風險族群，為能夠加速達到WHO在2030年消除病毒性肝炎目標，儘早找出這些人是重中之重。

與其等這些人到45歲才來篩檢，國健署決定主動出擊。吳昭軍說，正規劃把篩檢年紀下修到40歲，延伸到1986年前出生者，預計1百多萬人受惠，經費約新台幣3億多元。（編輯：李亨山）1140412