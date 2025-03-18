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拚2025消除C肝 國健署籲8萬抗體陽性者接續檢驗

2025/3/18 13:44（3/18 13:56 更新）
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台灣力拚2025年消除C肝，國健署長吳昭軍（左3）表示，醫療院所將主動出擊，追回尚未接受進一步檢驗8萬多名C肝抗體陽性者，完成後續檢驗。中央社記者陳婕翎攝 113年3月18日
台灣力拚2025年消除C肝，國健署長吳昭軍（左3）表示，醫療院所將主動出擊，追回尚未接受進一步檢驗8萬多名C肝抗體陽性者，完成後續檢驗。中央社記者陳婕翎攝 113年3月18日
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（中央社記者陳婕翎台北18日電）C肝治癒率近99%，台灣力拚2025年消除C肝。根據統計，全台仍有8萬多名C肝抗體檢驗陽性者尚未接受進一步檢驗，國健署今天呼籲積極接受接續檢驗項目，以利早期發現、早期治療。

肝病是國病，衛生福利部國民健康署提供45至79歲民眾（原住民提前至40歲）免費終身1次B、C肝篩檢，以篩檢支持治療，目前45至79歲民眾已逾700萬人接受過B、C肝相關檢查或篩檢，面對2025年消除C肝目標，已近7成對象接受C肝檢查，進一步接受治療。

C肝治癒率近99%，主動篩檢，積極治療，是台灣消除C肝關鍵，不少醫師在臨床第一線仍會遇到對C肝防治存有疑問的民眾。

高雄長庚院內科部胃腸肝膽科系顧問醫師盧勝男提到，他最常遇到已經治療好C肝的「畢業」患者，拿著C肝檢驗陽性報告回到門診求救。

一看才發現是C型肝炎抗體（anti-HCV）篩檢項目陽性，盧勝男解釋，C型肝炎篩檢分為抗體篩檢與核酸篩檢（HCV RNA），抗體篩檢陽性代表曾感染，需再做核酸檢測，這項篩檢接續檢驗項目陽性才代表體內還有病毒，需要治療，即使治癒仍應定期肝癌篩檢，特別是肝臟纖維化者。

感染C型肝炎者30%至50%半年內會自行清除病毒，其餘50%至70%會演變成慢性感染，可能發展成肝硬化、肝癌。根據國健署統計，驗出有病毒量者轉介率已近8成，但仍有8萬多名C肝抗體陽性者尚未接受進一步檢驗，署長吳昭軍呼籲C肝抗體陽性者積極進一步檢查。

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吳昭軍表示，面對消除C肝最後一哩路的關鍵8萬人，全國醫療院所及衛生局將積極主動出擊，追回陽性者完成後續檢驗；另外，對較易被感染特定族群，如HIV匿名篩檢、美沙冬維持治療者及山地偏鄉離島抽血不便地區，提供C肝快篩，確保每個人皆有權了解自身感染B、C肝狀況。

台灣力拚2025年消除C肝，現階段C肝診斷率、治療率、輸血安全性、注射安全性均已達標，吳昭軍說，截至去年9月，C肝診斷率已超過90%目標。經擴大篩檢、健保給付等措施，正依據世界衛生組織（WHO）公布消除C肝認證項目等進行相關準備工作，今年非常有信心達標。（編輯：管中維）1140318

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