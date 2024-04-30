公費篩檢健保給付防肝癌 明知BC肝卻不就醫達3成

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（中央社記者陳婕翎台北30日電）肝病被稱為台灣國病，常聽說喝酒熬夜爆肝，以科學數據分析，感染病毒才是肝炎主因，8成肝癌與B、C型肝炎有關，國健署卻發現自知有B、C肝民眾仍有3成未就醫追蹤與治療。

衛生福利部民國111年死因統計顯示，台灣民眾死於肝癌及慢性肝病、肝硬化者有1萬1888人，肝癌更是全國主要癌症死因第2位。國民健康署長吳昭軍今天在記者會提到，B型肝炎疫苗接種行之有年，公費篩檢同樣重要，帶原者即早納入健保肝病管理計畫可獲更好照護。

國健署癌症防治組長林莉茹表示，研究顯示，台灣肝癌病人超過8成感染B型或C型肝炎病毒，當慢性病毒性肝炎未治療，極可能惡化為肝硬化、肝癌；然而，即使台灣提供可近性高的公費肝病篩檢，知道自己有B型肝炎或C型肝炎的民眾仍有3成未就醫。

進一步分析這群不就醫民眾，發現56.2%認為身體沒有症狀，10.7%是沒有時間、7.2%則不知患有B肝或C肝應就醫。林莉茹提醒這些民眾，就算肝指數正常、身體沒有不適也不代表沒事，應向醫師確認病況與用藥。

高雄長庚醫院胃腸肝膽科主治醫師盧勝男引用實證研究指出，民國100年半數肝癌患者僅能存活2.3年，短短8年存活期中位數上升至3.4年，B型與C型肝炎的早期診斷與適當治療是首要功臣，因為8成肝癌是慢性病毒性肝炎造成的後遺症。

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盧勝男表示，超音波檢查與血清標記雙管齊下，早期診斷B肝或C肝更精確，這群肝癌高危險群的定期追蹤與抗病毒治療，都有健保給付，包含後續腹部超音波及肝功能檢查；尤其C肝患者經醫師評估符合資格，使用C型肝炎口服新藥，服藥2個月到6個月治療成功率達97%。

國健署提供45至79歲民眾、原住民40至79歲終身1次免費B、C型肝炎篩檢，若發現異常應循醫囑進一步檢查。林莉茹還提醒，民眾應養成健康飲食、規律運動、控制體重等良好生活習慣，避免形成非酒精性脂肪肝，守護肝的健康，降低肝癌發生風險。（編輯：陳清芳）1130430