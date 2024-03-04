跨黨派立委齊呼籲 HPV疫苗公費接種應擴及國中男生

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧台北4日電）國內自2018年起推動國中女生公費人類乳突病毒（HPV）疫苗接種，不過台灣癌症基金會等民團指出，男性也有感染HPV風險，今天攜手跨黨派立委呼籲，應將國中男生納入HPV疫苗公費施打政策。

衛生福利部國民健康署癌症防治組組長林莉茹告訴中央社記者，根據世界衛生組織（WHO）資料，女性接種HPV疫苗比兩性接種更具成本效益；此外考量國內男性口咽癌，HPV感染者僅占2成多，遠低於美國的7成；加上國際研究指出，女性所有癌症受HPV感染影響比例占8.6%，男性癌症則僅占0.8%。

林莉茹表示，現階段仍以女性為HPV疫苗主要接種對象，盼接種率能穩定達9成以上，未來也會持續注意相關數據變化、評估是否調整。

HPV感染與陰道癌、肛門癌、外陰癌及陰莖癌等男性及女性外生殖器癌有關，其中大部分子宮頸癌是經由持續感染HPV所致。亦有研究顯示，HPV口腔感染案例中，男性是女性的1.3倍；HPV引發頭頸癌，男生則是女生的9倍。

國民黨立委李彥秀、林思銘、楊瓊瓔、民進黨立委劉建國、民眾黨立委陳昭姿、民進黨立委蘇巧慧國會辦公室、台灣年輕病友協會、台灣癌症基金會今天共同舉辦「政策不偏心、男女齊防癌」記者會，呼籲防癌政策應男女平權，將國中男生納入HPV疫苗公費施打政策。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟說明，去年台癌調查發現，家長對於兒子也有機會感染HPV的警覺性不足，但相關實證已顯示，不分男女皆有8成機率感染HPV，男性自體清除病毒的能力卻差於女性，因此歐洲癌症組織已把「2030年前，不分男女性，HPV疫苗接種率達成全體的90%」訂為首要目標。

台灣年輕病友協會副理事長劉桓睿表示，1人罹癌全家受苦，2022年全國癌症治療人數高達83.4萬人，健保癌症相關支出高達新台幣1334億元，治療人數與健保支出金額都創史上新高，癌症防治非常重要。若能將調漲菸捐後的收入作為HPV疫苗施打財源，不但有望降低吸菸率，更有助預防HPV相關癌症發生。（編輯：張雅淨）1130304