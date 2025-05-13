全國小學田徑賽首登陸金門 逾700選手14日起競技

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（中央社記者吳玟嶸金門13日電）全國小學田徑錦標賽首度由金門舉辦，明、後天將有超過700名小學選手參與此次賽事。金門縣長陳福海表示，期許每名選手都能在金門寫下最佳紀錄。

2025年全國小學田徑錦標賽將於14、15日在金門舉行，根據金門縣教育處新聞資料指出，來自21個縣市的選手、帶隊師長等陸續抵達金門，將有超過700名小學選手參與賽事。

陳福海指出，金門承辦全國小學田徑錦標賽，盼藉此機會展現金門獨特魅力與價值，並期許每名選手都能在金門寫下最佳紀錄、綻放光彩。

教育處今天表示，這是金門建縣以來首次舉辦全國小學田徑錦標賽，除將有超過700名小學選手參賽，也將有1000多名體育教育人員與帶隊師長將支援賽事進行，確保比賽公平與順利。

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2025年全國小學田徑錦標賽明天登場，教育處指出，此次賽事包括新北市在內多個縣市，安排師生賽後進行金門文化之旅，新北市更規劃為期3天文化深度行程，結合運動與觀光，為全國小學田徑錦標賽賦予更深層次教育與觀光價值。

教育處表示，這次賽事不僅是體育盛事，更是跨越海峽、深化彼此友誼的體育交流盛宴。（編輯：戴光育）1140513