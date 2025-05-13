加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
菲律賓期中選舉非官方計票 馬可仕陣營占上風
首頁 / 兩岸

中國國安白皮書列統一為核心利益 多處提到台灣

2025/5/13 09:26（5/13 09:53 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
示意圖。（Shutterstock圖庫）
示意圖。（Shutterstock圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北13日電）中國國務院新聞辦公室昨天發布「新時代的中國國家安全」白皮書，將統一列為核心利益。涉台部分提到，堅持一個中國原則和「九二共識」，厚植和平統一基礎；重申反對「台獨」、決不承諾放棄使用武力等立場。

據新華社報導，白皮書旨在闡釋新時代中國國家安全工作，增進國際社會對中國國家安全的認知和理解。白皮書並定調中國核心利益，包括國家政權、主權、統一和領土完整、人民福祉、經濟社會可持續發展。

白皮書表示，中國外部安全壓力加大，個別國家粗暴干涉中國內政，在台海、南海、東海、涉疆、涉藏、涉港等問題上滋事，「一些外部勢力處心積慮打『台灣牌』，『台獨』勢力頑固堅持分裂立場」。

白皮書寫道，中國尚未實現完全統一，維護領土主權、海洋權益和統一的任務艱巨繁重。中國絕不允許任何人、組織、政黨在任何時候、以任何形式、把任何一塊中國領土從中國分裂出去。

在涉台方面，白皮書稱，堅定不移推進完全統一。堅持一個中國原則和「九二共識」，推動兩岸關係和平發展、融合發展，拉緊兩岸情感紐帶和利益聯結，厚植和平統一基礎。

白皮書表示，團結廣大台灣民眾，堅定支持台灣統一力量，加強兩岸對話溝通和民主協商，共商統一大計，共謀統一大業。

白皮書同時提到對聯大第2758號的立場。白皮書強調，堅決反對台灣地位未定論，聯大第2758號決議的法律效力不容置疑，「台灣是中國的一個省」，沒有任何根據、理由或權利參加聯合國及其他只有主權國家才能參加的國際組織。

白皮書並重申，堅決反對「台獨」分裂和外部勢力干涉，依法打擊「台獨」頑固分子，有力震懾「台獨」分裂勢力。

白皮書強調，中國始終以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一，但決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

在對美關係上，白皮書稱，中國始終按相互尊重、和平共處、合作共贏的原則處理中美關係。「台灣問題」、民主人權、道路制度、發展權利的4條紅線不容挑戰。「一個中國原則」和中美3個聯合公報是雙邊關係的政治基礎，必須恪守。

港澳方面，白皮書指出，保持香港、澳門長期繁榮穩定，全面準確、堅定不移貫徹一國兩制方針，落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則。制定實施香港特別行政區維護國家安全法，完善香港選舉制度，依法懲治危害國家安全分子，推動香港從由亂到治走向由治及興。（編輯：謝怡璇/朱建陵）1140513

#中國國務院
#南海
#國家安全法
#聯合國
#台獨
#聯大
#香港特別行政區
延伸閱讀
報告：中共關稅戰拉攏台商 台海議題企圖鞏固一中賴總統日經專訪 籲建非紅供應鏈抗中國不公平貿易法國紀錄片揭中國南海野心聚焦台海局勢 指8成台灣人拒統一美國眾議院通過法案 強調聯大2758號決議未處理台灣代表權問題
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：