中國國安白皮書列統一為核心利益 多處提到台灣

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（中央社台北13日電）中國國務院新聞辦公室昨天發布「新時代的中國國家安全」白皮書，將統一列為核心利益。涉台部分提到，堅持一個中國原則和「九二共識」，厚植和平統一基礎；重申反對「台獨」、決不承諾放棄使用武力等立場。

據新華社報導，白皮書旨在闡釋新時代中國國家安全工作，增進國際社會對中國國家安全的認知和理解。白皮書並定調中國核心利益，包括國家政權、主權、統一和領土完整、人民福祉、經濟社會可持續發展。

白皮書表示，中國外部安全壓力加大，個別國家粗暴干涉中國內政，在台海、南海、東海、涉疆、涉藏、涉港等問題上滋事，「一些外部勢力處心積慮打『台灣牌』，『台獨』勢力頑固堅持分裂立場」。

白皮書寫道，中國尚未實現完全統一，維護領土主權、海洋權益和統一的任務艱巨繁重。中國絕不允許任何人、組織、政黨在任何時候、以任何形式、把任何一塊中國領土從中國分裂出去。

在涉台方面，白皮書稱，堅定不移推進完全統一。堅持一個中國原則和「九二共識」，推動兩岸關係和平發展、融合發展，拉緊兩岸情感紐帶和利益聯結，厚植和平統一基礎。

白皮書表示，團結廣大台灣民眾，堅定支持台灣統一力量，加強兩岸對話溝通和民主協商，共商統一大計，共謀統一大業。

白皮書同時提到對聯大第2758號的立場。白皮書強調，堅決反對台灣地位未定論，聯大第2758號決議的法律效力不容置疑，「台灣是中國的一個省」，沒有任何根據、理由或權利參加聯合國及其他只有主權國家才能參加的國際組織。

白皮書並重申，堅決反對「台獨」分裂和外部勢力干涉，依法打擊「台獨」頑固分子，有力震懾「台獨」分裂勢力。

白皮書強調，中國始終以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一，但決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項。

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在對美關係上，白皮書稱，中國始終按相互尊重、和平共處、合作共贏的原則處理中美關係。「台灣問題」、民主人權、道路制度、發展權利的4條紅線不容挑戰。「一個中國原則」和中美3個聯合公報是雙邊關係的政治基礎，必須恪守。

港澳方面，白皮書指出，保持香港、澳門長期繁榮穩定，全面準確、堅定不移貫徹一國兩制方針，落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則。制定實施香港特別行政區維護國家安全法，完善香港選舉制度，依法懲治危害國家安全分子，推動香港從由亂到治走向由治及興。（編輯：謝怡璇/朱建陵）1140513