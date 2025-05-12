加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
圖輯／海馬士多管火箭首次在台射擊 33枚實彈驗證接裝成果
首頁 / 兩岸

報告：中共關稅戰拉攏台商 台海議題企圖鞏固一中

2025/5/12 18:38
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝怡璇台北12日電）陸委會最新情勢報告指出，中共在兩岸交流上，為因應關稅戰拉攏台商台企；在國際上就台海議題向有關國家提出交涉，企圖鞏固國際「一中」格局。

大陸委員會（陸委會）12日發布2025年第1季中國大陸情勢書面報告。

報告指出，在兩岸交流上，因應美中關稅戰，中共拉攏台商台企，籲壯大中華民族經濟，共禦外部挑戰。中國大陸國台辦主任宋濤在台商代表座談會上，強調大陸是台商後盾，將助台企轉型升級，拓展內需市場。

在推動促融上，報告提到，福建發布落實建設兩岸融合發展示範區的第4批共17條對台措施，促進閩台服務業合作；中國大陸出入境管理局也推出港澳台居民電子臨時通行證及「雙證關聯」驗證服務等便利人員往來措施。

報告提到，近期中共重申「反獨反干涉」、「促融促統」等既定立場，包括中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧在對台工作會議上強調塑造必然統一大勢；全國人大常委會委員長趙樂際於「反分裂國家法」實施20週年座談會，重申願盡最大努力爭取和平統一前景。

報告另指出，中共對「5大國安統戰威脅及17項因應策略」採取文攻武嚇等反制作為，包括公布資通電軍人員個資，稱其為「台獨」網軍；國台辦於官網增設舉報「台獨」打手幫兇專欄、公布舉報情形，形塑寒蟬效應。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

在國際方面，報告指出，針對近期各國關切台海議題及與台灣互動，中國大陸稱已向有關國家提出嚴正交涉，台灣參與國際組織必須也只能按「一中原則」處理，不容外來干涉，企圖鞏固國際「一中」格局。

報到另提到，中國大陸外交部長王毅等高層在慕尼黑安全會議、G20外長會議、聯合國等國際場合強調「全球發展倡議」等多邊主義主張，凸顯中共企圖向「制度倡議者」轉型及重構國際話語權，推動全球安全治理「去西方中心化」。（編輯：陳鎧妤）1140512

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：