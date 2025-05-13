京華城案開庭 檢辯繼續詰問朱亞虎

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北13日電）北院審理京華城案，今天召開審理庭，提訊、傳喚柯文哲與沈慶京等6名被告。朱亞虎在偵查中認罪獲緩起訴確定，8日首度到北院作證，北院今天再度傳喚朱亞虎，由檢辯交互詰問。

台北地方法院合議庭8日提訊前台北市長柯文哲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇、前台北市長辦公室主任李文宗，並傳喚前台北市都發局長黃景茂、威京集團財務部經理張志澄、應曉薇助理吳順民等人，由律師、檢察官詰問朱亞虎。

朱亞虎庭訊時指出，沈慶京指派他聯繫柯文哲、北市都發局官員及北市議員，協調京華城案。他於民國105年5月間透過時任北市長室主任蔡壁如安排，首度拜會柯文哲，109年2月間安排沈慶京與柯文哲見面，時間約1小時。他揣測沈慶京、柯文哲有談到京華城案。

檢方指控威京集團於109年間以7名員工為人頭，佯裝捐款民眾黨新台幣210萬元，實為涉行賄柯文哲，朱亞虎解釋，因民眾黨剛成立，沈慶京指示他負責捐款的部分，但沈沒有講捐款目的，他自己認為與京華城案有關。「行賄我認了，我認罪，所以這可以代表我的初心，還有我的懺悔」。

透過 Google News 追蹤中央社

柯文哲、沈慶京、李文宗的律師8日已詰問完畢，北院今天安排應曉薇、吳順民、張志澄的律師與檢察官繼續詰問朱亞虎。黃景茂的律師日前聲明沒有問題要問朱亞虎，黃景茂上午並未出庭。

台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，去年12月26日依貪污收賄、圖利、公益侵占、背信等罪嫌，起訴柯文哲等11人，並對柯文哲求刑總計28年6月徒刑。檢察官認定朱亞虎涉犯貪污行賄罪，考量朱亞虎坦承犯行，將他緩起訴處分，並支付公庫330萬元。台灣高檢署駁回再議確定。（編輯：方沛清）1140513