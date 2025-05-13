NBA選秀樂透大爆冷門 獨行俠喜獲狀元籤
2025/5/13 08:34
（中央社芝加哥13日綜合外電報導）美國職籃NBA選秀樂透今天舉行抽籤，達拉斯獨行俠以僅1.8%的機率抽到價值連城的狀元籤，外界看好杜克大學的佛萊格（Cooper Flagg）很有可能披上獨行俠戰袍。
關係NBA各隊前途的選秀樂透，今年狀元籤落在機率極低的獨行俠，榜眼則是由聖安東尼奧馬刺拿下，第3與第4順位則分別落入費城76人與夏洛特黃蜂。
第一輪選秀定在6月25日舉行。
獨行俠今天出席抽籤的列名代表是球隊大使布萊克曼（Rolando Blackman），他1981年選秀是在第1輪以第9順位被達拉斯挑走，背號22號球衣也在達拉斯退休。
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外界看好今年狀元應該是杜克大學的佛萊格。他身高6呎9吋（約206公分）、體重205磅（約93公斤），職司前鋒。這名全能球員來自緬因州紐波特（Newport），在得分、組織進攻與防守皆有相當好的實力。
佛萊格大學賽季平均每場貢獻19.2分、7.5個籃板、4.2次助攻，另外有1.4次阻攻與1.4次抄截。他的各項數據都在杜克大學藍魔鬼（Blue Devils）隊名列前茅。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1140513
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