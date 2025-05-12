南市府與文策院合作 盼打造文化內容產業新引擎

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（中央社記者楊思瑞台南12日電）台南市政府與文化內容策進院（簡稱文策院）今天簽署合作備忘錄，將於影視投資補助、跨域媒合、文化科技應用、國際拓展等方面進行合作，盼打造南部文化內容產業新引擎。

台南市長黃偉哲與文策院董事長蔡嘉駿下午在台南代表雙方簽署合作備忘錄，盼未來透過實質行動為台灣文化內容產業注入強心針。

黃偉哲致詞表示，台南是全台第一座城市，留下許多歷史足跡，所謂「舉頭三尺有神明」，在台南掘地三尺則有古蹟。

他說，擁有悠久歷史背景的岸內糖廠，現在成為影視基地穩健成長，並帶動地方經濟多元發展，包括餐飲、住宿、交通與周邊服務等皆受惠，形成文化與產業共榮，期待此次與文策院強強聯手，將台南各個舊城門、廟宇、巷弄注入新生，以影音動漫等形式再次發光發熱。

黃偉哲強調，台南文化底蘊深厚，適合發展文化內容產業，如去年文博會大獲成功，以及「斯卡羅」、「總鋪師」、「想見你」等在台南取景的影視作品有高收視率，享譽國際。

他說，文策院加入後，希望未來無論是在影視拍攝、數位科技、流行音樂等領域，都能將台南在地能量轉化為具國際影響力文化作品。

蔡嘉駿表示，文策院是文化創意產業「推進器」，長年協助影視、音樂、出版、動漫、設計、遊戲等各種內容，從創作開發、製作投資到跨國媒合與國際輸出，致力讓台灣好內容被看見、被投資、被分享。

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他說，此次與台南市政府合作，正是「1+1大於2」的最佳體現，結合地方文化能量與國家級資源，將共同開創更具影響力的文化作品與產業動能。

台南市文化局提供資料指出，未來合作內容除影視投資，文策院也鼓勵國內外企業資源與在地新創團隊，至岸內影視基地進行劇本開發、商展露出、拍攝多元作品，並媒合具投資意願或開發潛力國際產業，協助推介岸內影視基地，為台南影視產業注入更多元資金與商業動能。（編輯：李淑華）1140512