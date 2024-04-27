統測國文首見閱測連結寫作 考反思「IKEA效應」

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（中央社記者陳至中台北27日電）113學年度技專統一入學測驗國文科首見創新題型，以「IKEA效應」為主軸，一路從閱讀測驗考到寫作測驗。解題老師認為切合技高生「動手做」的學習經驗，應不難從生活實例發揮。

全國教師會今天邀集各縣市教師代表，分析113學年度統測試題，國文科（共同科目）試題被認為難度較去年提升，預估整體分數將下降。

其中最讓解題教師耳目一新的是閱讀測驗第37、38題，以瑞典知名品牌IKEA（宜家家居）鼓勵民眾購買須自行組裝的家具。由於是自己辛苦組裝完成的，投入了不少情感，既享受了過程也獲得成就感，成品往往會越看越滿意，這樣的心理被行為經濟學家稱為「IKEA效應」。

「IKEA效應」也可運用於社團、親子活動中邀請參與者一同布置場地；也可應用於企業銷售遇到瓶頸時，由員工腦力激盪，進而增加凝聚力，進而分享親力親為的成果。

不過，統測試題也提到「IKEA效應」的負面，可能導致「自我感覺良好」，誤以為別人也會肯定自己的心血結晶，從而失去檢視缺點的機會，甚至產生「非我所創症候群」，對外來構想一概不用，投入大量資源到無進展的計畫，進而「一路走到黑」。

第37、38題要求考生選出最接近「IKEA效應」的選項和相應的圖示等。緊接著的寫作測驗，也延續這個主題，讓考生從自身經驗發揮，敘述並反思「IKEA效應」帶來的正面及負面影響。

解題團隊代表、台北市大安高工教師陳櫻仁接受中央社電訪表示，這樣閱測延伸到寫作的考法，在統測研究用試題曾有過，但正式考試還是第一次出現。相比於升普通大學的學測，寫作和閱測一定是分開試題，技高考生勢必要適應這樣的考法，未來很有可能再出現。

陳櫻仁分析，這一系列題目的文本並不困難，關鍵還是要理解文意，進而反思並輸出成文字，才是真正的考驗。好在技術型高中學生都會有「專題實作」的經驗，應不難找到切合「IKEA效應」的生活實例。

全國教師會解題團隊也提到許多有趣的題目，包括第20到22題提到不同家電和網路的問世；第30到33題與生活中的「喵星人」、「毛小孩」議題。整體考題內容靈活，且跨越多面向領域，結合國文文學鑑賞、思辨能力，文字化為圖表的表達能力等多項素養內涵。（編輯：陳政偉）1130427