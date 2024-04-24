統測4/27登場 考試如因地震中斷將延長時間或補考

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（中央社記者許秩維台北24日電）113學年四技二專統一入學測驗將於4月27日登場，測驗中心今天表示，考試中如遇地震，請考生勿自行站立或趴下，應聽從監試人員指揮，如中斷考試會延長考試時間或補考。

技專校院入學測驗中心新聞資料指出，113學年四技二專統一入學測驗訂於4月27日、28日舉行；二技統一入學測驗訂於4月28日舉行，四技二專統測暨二技統測准考證已於3月20日寄發，准考證上載明考試地點、應試時間等資訊。

根據歷年統測考生人數統計顯示，113學年四技二專統測、二技統測各6萬9361人、6305人報名，113學年統測考生合計7萬5666人，比112學年減逾5000人，也是歷年新低，和104學年（13萬6340人）相較，10年間考生人數大減4成4。

技專校院入學測驗中心表示，四技二專統測將於4月27日上午8時起，在各考（分）區入口處公布「試場平面圖」、 「試場分配表」，考生可依試場外「試場座位表」查看座位，但不開放進入試場；二技統測於4月27日下午2時起，在各考（分）區入口處公布「試場平面圖」、 「試場分配表」，考生可於當天下午4時前依試場外「試場座位表」查看座位，但不開放進入試場。

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由於近日餘震不斷，技專校院入學測驗中心執行長林尚平今天告訴中央社記者，統測考試期間若發生地震，請考生不要慌張，保持冷靜，切勿自行站起來、趴下或離開考場，應注意分區試務辦公室廣播，並聽從監試人員指揮。

林尚平提到，若考試中遇強烈地震，請考生聽從監試人員指揮停止作答，掌握DCH（趴下、掩護、穩住）步驟，考試如因地震而暫時中斷，將視受影響情況而延長考試時間，如廣播宣布請考生離場疏散，該節將擇日另行安排補考。（編輯：張銘坤）1130424