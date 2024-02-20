四技二專特殊選才938個名額 錄取率57.2%

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（中央社記者許秩維台北20日電）113學年四技二專特殊選才提供938個名額，有759人完成登記志願，最後分發錄取434人，分發錄取率57.2%，比112學年略低。

技專校院招生委員會聯合會今天發布新聞稿指出，113學年四技二專特殊選才入學招生，有82所科技校院及大學參與招生，並設有「青年儲蓄帳戶組」及「技職特才及實驗教育組」，各提供469個名額，共計938個名額。

113學年四技二專特殊選才管道今天公布分發錄取結果，符合報名資格的考生有973人，包含青年儲蓄帳戶組133人、技職特才及實驗教育組840人；759人完成登記志願，分發錄取434人，包含青年儲蓄帳戶組110人、技職特才及實驗教育組324人，分發錄取率為57.2%，比112學年略低。

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技專校院招生委員會聯合會主任王錫福提醒，各錄取學校將於各校網站公告報到時間、方式及注意事項，錄取生須自行至錄取學校網站查詢，並於2月23日中午12時前，依錄取學校規定時間及方式辦理報到；若未於規定期限內完成報到手續者，視同放棄錄取資格。

已辦理完成報到手續的錄取生，除非在2月23日中午12時前，以書面申請向錄取學校聲明放棄錄取資格，否則一律不得再參加113學年度各四技二專學校及各大學校院入學招生。（編輯：陳政偉）1130220