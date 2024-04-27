僑委會委員長拜訪大馬智庫 台灣發展經驗可供參考

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（中央社記者黃自強吉隆坡27日專電）僑委會委員長徐佳青今天拜訪馬來西亞華社研究中心表示，從華研成立的時代背景展現出華社力量的強大，社團工作需要有熱情和使命，才能突出價值，台灣各種社團和智庫的發展可供參考學習。

徐佳青赴馬來西亞出席台灣高教展等相關活動，再於今天上午拜訪被視為華人重要智庫的馬來西亞華社研究中心（Centre for Malaysian Chinese Studies）。徐佳青也是首位造訪華研智庫的僑務委員會委員長。

徐佳青表示，她在委員長任內發現馬來西亞對僑社議題的研究出現頻率相當高，昔日在英國殖民地時期，僑社的國家認同是中華民國；大馬建國後，華人在政治上雖然被邊緣化，經濟上仍保持巨大影響力。

她指出，大馬華裔雖只占少數，對保存本身文化始終不遺餘力，從華研進行資料蒐集、檔案保存到研究成果出版，這些都需要資金募集。這樣的背景也展現華社力量的強大，能夠專業分工，確保華研未來的穩定。

徐佳青指出，社團工作需要有熱情和使命，才能突出價值，台灣各種社團和智庫的發展可供參考學習，而民主社會的發展需要有監督機制，公民社會的強大，必然有煞車系統的出現。

馬來西亞華社研究中心主席姚迪剛（Yau Teck Kong）也透過徐佳青造訪機會介紹華研成立背景。他說，1980年代初期，大馬在馬哈地首度擔任首相時期，華社處於滿途荊棘、困難重重的時代，有識之士莫不為華社苦思出路。1983年全國華團文化大會，各州華團領導人、社團代表、學者、文教界人士齊聚一堂，最終認為有必要成立專責單位負責為華社蒐集資料，針對特定議題蒐集資料進行研究，擬訂應對策略。

他並說，在馬來西亞的15個華人社團倡議下於1985年創辦「華社資料研究中心」，保存華人歷史文獻，推動知識社會與資料研究。「華社資料研究中心」在成立10年後同步調整角色與定位，於1996年更名為「馬來西亞華社研究中心」。

姚迪剛表示，馬來西亞華社研究中心展開更多的學術研究做為核心工作，角色的調整也成為民間研究機構，研究與馬來西亞華人社群有關議題，提供諮詢與服務的重要智庫功能。

他認為，華研目前扮演著守護華社史料、協助華人社團維護史料檔案的角色之外，也為華社在當下的熱門議題提供專業意見。（編輯：陳惠珍）1130427