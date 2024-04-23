新內閣陳淑姿主計長 陳駿季掌農業部莊翠雲續任財長

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（中央社記者賴于榛、葉素萍台北23日電）新內閣第5波人事今天出爐，行政院主計總處主計長由台南市政府研考會主委陳淑姿接任，農業部代理部長陳駿季真除，財政部長莊翠雲、人事行政總處人事長蘇俊榮、僑委會委員長徐佳青、海洋委員會主委管碧玲留任。

內定行政院長卓榮泰今天舉行記者會，宣布第5波內閣人事。他表示，今天人事的關鍵字是積極行動，因為5位成員已在過去為國家服務展現行動力，因此將借重其豐富團隊經驗及領導力，為新內閣平穩交接與後續工作。

他說，5位成員共同特質都是歷練豐富、勇於任事，將來會繼續擔任國家希望工程重要推手，也要加速帶動國家進步，且要經驗傳承。

卓榮泰說，期待留任者運用過去豐富經驗，也要打開更新、更廣視野，跟所有新內閣成員一起發揮積極行動的決心，透過集體智慧、團隊合作，提出安心政策，也跟國會擬定相關安心政策，讓民眾因安心而信賴、信賴而團結，未來會是和解共生、合作共榮的大時代。

財政部長莊翠雲留任，卓榮泰表示，莊翠雲有地政、國有財產2大專業，且在租稅、債務還本、公股行庫、海關人力管理調度都有專業知識，能夠犀利、俐落處理各項爭議，並在去年帶領財政部完成普發現金工作，財政部債務還本也創下新高。

卓榮泰說，未來財政部會繼續推動房屋稅差別稅率2.0（囤房稅2.0），鼓勵空屋釋出，並持續推動青年安心成家優惠貸款，落實居住正義，以及推動綠色金融碳交易，落實國家永續發展。

陳淑姿接任行政院主計總處主計長，卓榮泰說，陳淑姿長年在地方政府服務，深受地方首長欣賞，且當年在台南主計長任內處理過台南縣市合併，並透過大量減債，為治水預算挪出空間，堪稱「節流開源二刀流」，盼未來繼續發揮開創性的精打細算，擴大社會投資，提升政府效能，帶動國家整體建設與發展。

農業部代理部長陳駿季真除，卓榮泰表示，農民、農業是國家根本，農民權益、產銷秩序、糧食安全也都是大事，陳駿季對農漁民的照顧普遍而廣泛，且持續落實「三保一金」政策，未來希望農業部更重視產銷計畫、穩定供需，也要注重糧食安全、農村發展、生態環境，並發揮檢測、溯源等量能，為民眾提供最安心的糧食與政策。

僑委會委員長徐佳青留任，卓榮泰指出，徐佳青擁有豐富民代經驗、善於溝通、熱情洋溢，是僑胞與國家重要橋梁，讓僑居地僑胞感受到有國家當靠山並不孤單，也讓回到國內的僑生感受到溫暖，可說是政府海外第一代言人。

卓榮泰表示，期盼徐佳青未來能持續扮演這樣的角色，共同促進海內外青年交流，也讓台灣的民主與經濟成為海內外民眾共同驕傲；總統當選人賴清德曾說台灣會成為經濟日不落國，而未來太陽升起的地方就會有台僑、台商，徐佳青將一直站在有太陽的地方。

海洋委員會主委管碧玲留任，卓榮泰表示，管碧玲有5任立委經歷、長期經營港都，在任內積極推動海洋保育法，相信管碧玲還有海委會對於如何圓滿取締非法漁船越界，避免發生任何人身安全的感受最深，期待管碧玲未來繼續守住海岸第一線。

人事行政總處人事長蘇俊榮留任，卓榮泰表示，蘇俊榮長期致力於政府數位化，包含電子發票、差勤管理數位化等等，秉持以人為本的精神，期盼未來繼續培育優秀文官人才，帶來溫暖有效率的服務。（編輯：謝佳珍）1130423