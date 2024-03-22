賴清德產業交流第2站 亞創中心請益無人機產業

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（中央社記者溫貴香台北22日電）總統當選人賴清德啟動「信賴新政，穩健接棒」產業交流請益之旅，今天前進嘉義亞洲無人機AI創新應用研發中心，與台灣無人機業者進行交流座談。

賴清德首場「信賴新政，穩健接棒」行程從新竹科學園區出發，第2場次赴嘉義參訪亞洲無人機AI創新應用研發中心（簡稱亞創中心），請益無人機業者。

黨政人士指出，「信賴新政，穩健接棒」系列聚焦5大方向，包含國家自主防衛軍工產業、繁榮台灣創新驅動、傳產與農業再升級、均衡的台灣以及綠色成長。

繼首場半導體座談後，黨政人士表示，賴清德前進亞創中心無人機產業聚落，現場集結逾20家台灣無人機廠商與會交流，現場流程包括聽取主管機關報告無人機產業與亞創中心發展現況，接著由在場業者建言討論，最後步行至展示區，瞭解國內廠商生產的各式無人機裝置。

賴清德在選舉期間提出「均衡台灣國家建設計畫」，希望全台各縣市都能均衡發展，並宣示未來會透過「一中心兩園區」的產業建設，發展「南院、鐵道、阿里山」的觀光建設，並透過「三大亮點」的民生建設，打造「科技文化雙軸心，建設升級新嘉義」。

在產業建設部分，賴清德誓言會推動嘉義科學園區，吸引半導體、精密機械、精準醫療廠商進駐，創造5700個直接就業機會，也會繼續推動嘉義亞洲無人機研發中心。

黨政人士表示，賴副總統作為總統當選人，這段期間在交接團隊安排下，開始進行對國防事務深入了解，第2站前進嘉義與20家無人機交流座談，下午則前往南部視察國防產業。（編輯：林克倫）1130322