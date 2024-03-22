賴清德訪亞創中心 業者指無人艇有望成新亮點

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（中央社記者蔡智明嘉義縣22日電）總統當選人賴清德今天參訪亞洲無人機AI（人工智慧）創新應用研發中心，並與業者座談。業者表示，海域無人艇極具發展潛力，有望為國內無人機產業帶來全新亮點。

賴清德首場「信賴新政，穩健接棒」行程從新竹科學園區出發，今天是第2場次，在經濟部長王美花與嘉義縣長翁章梁陪同下前往嘉義縣參訪亞洲無人機AI創新應用研發中心（簡稱亞創中心），並與台灣20多家無人機業者進行交流座談。

賴清德致詞指出，國防與經濟是撐起國家生存發展的2大支柱，為了要無縫接軌讓國家穩定前進，他利用520前寶貴時間，迅速掌握國防、國安相關事務，這包括府內一連串交接工作，或是在府外視導例如先前前往高雄視導國造潛艦海鯤號，下午會到南部空防基地。

他表示，另一方面進行產業經濟之旅，上次是與半導體業者座談，這次是到亞洲無人機AI創新應用研發中心與無人機業者座談，聽取第一線業者的心聲，讓政府與業者共同合作，及時解決業界的困難，讓產業可以持續前進，立足台灣、行銷全世界，如此國家會更好、更穩、更安全。

座談時，雷虎科技董事長陳冠如建議，無人機的發展性多元，不論在陸、海、空場合都能發揮嚇阻功效，台灣除了現有3類5款軍用商規無人機外，海域無人艇也極具發展潛力，若能結合台灣資通訊產業、科技能量與地理優勢，有望為國內無人機產業帶來全新亮點，同時嚇阻共軍侵擾台灣水域。

另有業者指出，無人機技術在俄烏戰爭中展現關鍵地位，近年來躍為全球新興戰略展業。台灣發達的資通訊產業可成為無人機技術發展重要基礎，目前國內廠商自行開發的機型可應用於偵蒐、空拍、航測、農業、防救災等多項領域。

座談結束後，賴清德逐一參觀業者展示的無人機、無人艇，仔細聽取業者說明，並提出相關問題，在與業者大合影後，結束參訪行程。

會後，翁章梁指出，中央會持續透過政策及資源投入挹注打造更安全、更具韌性的供應鏈，讓台灣無人機產業在全球供應系統中後來居上。（編輯：戴光育）1130322