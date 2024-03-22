賴清德啟動國防訪視 首站前往南部防空單位

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（中央社記者溫貴香台北22日電）知情人士今天表示，為通盤掌握當前國內外政、經、軍情勢，助益後續各項國政推展，在政府交接團隊規劃下，近期副總統賴清德已在總統蔡英文安排下，參與例行軍事會談及國安事務討論，今天啟動國防訪視行程，首站為南部的防空相關單位。

賴副總統啟動「信賴新政，穩健接棒」產業交流請益之旅，今天前進嘉義亞洲無人機AI創新應用研發中心，與台灣無人機業者交流座談；下午則前進南部防空相關單位。

知情人士表示，520政府交接前，為通盤掌握當前國內外政、經、軍情勢，助益後續各項國政推展，在政府交接團隊規劃下，總統當選人賴清德把握就任前的黃金時間，日前開始產業經濟走訪，就產業發展現狀、國內外環境及相關政策推動進行全面性了解，並聽取各界意見。在國防與國家安全部分，今天啟動國防訪視行程，首站為南部防空相關單位。

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根據參與相關事務規劃人士表示，未來這段期間，賴副總統將啟動一系列國防單位訪視，預計走訪單位，包括戰略執行單位與指揮機構、作戰執行單位，重要軍事基地及國防科研單位等，有系統的就當前區域形勢、整體防衛構想及戰略，到國軍建軍整備情形、重大國防科研進展等事務，進行全盤暸解。

這位人士指出，除了相關業務交接準備，以及實地訪視行程規劃，近期賴副總統也在蔡總統安排下，參與例行軍事會談及國安事務討論，一切以重大國政、國安事務運作無縫接軌為目標。（編輯：蘇志宗）1130322