死刑存廢論戰 藍委質疑9名大法官廢死心證

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（中央社記者范正祥台北22日電）憲法法庭4月23日將針對死刑是否違憲展開言詞辯論，國民黨立委王鴻薇、王育敏、游顥今天共同召開記者會指出，廢除死刑完全違背人民認知，呼籲民進黨不要趁總統蔡英文卸任前推動廢死，並質疑包括司法院長許宗力在內9名大法官，從過去的言行顯示，態度都是支持廢死。

王鴻薇等人在國民黨立法院黨團記者室召開「公布9名大法官廢死心證！蔡英文卸任前推廢死！賴清德等著民調雪崩 」記者會，質疑許宗力過去說過「死刑有可能違憲」，並點名大法官許志雄說過「死刑有違憲疑慮」、黃瑞明說過「死刑是滿足民眾廉價慰藉」，以及大法官陳忠五、黃昭元、謝銘洋都曾連署停止執行死刑，也質疑大法官尤伯祥、蔡烱燉、詹森林都挺廢死。

王鴻薇表示，大法官當然可以有自己立場，但是應該有多元聲音，她質疑同一位總統任命全部大法官，過去言行拿出來檢視馬上就露餡，「不是很相似，是根本完全一樣」，4月23日召開死刑言詞辯論的設定，恐怕就是要在520蔡英文下台前公布廢死，讓總統當選人賴清德傷害最小，「民進黨有種就520後公布」，讓賴清德也跟這些大法官一起面對人民。

她說，廢除死刑完全違背人民認知，多位大法官廢死心證，台灣人民恐怕承擔不起。

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游顥也質疑，大法官立場鮮明，多不勝數，呼籲正視廢除死刑可能對人民造成傷害。

王育敏質疑，民進黨就是支持廢死。她表示，台灣去年發生25起重大兒虐致死案件，每年均超過十幾件，第9屆擔任立委曾經提出法案，對這種非常凶殘虐待兒童，導致幼兒致死的加害者，現在的刑法只有到無期徒刑，應該可判處死刑，但是當時遭到民進黨立委反對，就是因為他們立場支持廢死。（編輯：蘇龍麒）1130322