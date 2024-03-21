立委盼推動不在籍投票 捍衛身障參政權

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（中央社記者范正祥台北21日電）國民黨立委王鴻薇今天在立法院召開記者會，呼籲推動不在籍投票，捍衛身障參政權。人民民主黨召集人賴宗育說，自己是重度腦性麻痺障礙者，知道障礙者參政的困難，選後是討論不在籍投票的良好時機。

王鴻薇指出，選舉不但是公民參政權的一部分，也是人權的核心內涵，不在籍投票制度的實施，有助於此一權利的落實。

她說，不在籍投票的範圍非常廣，種類也非常多，對此涉及憲法保障公民權的議題，不論是範圍、投票方式，立委提出不同版本是好事情，應讓各界充分討論，不要有政治算計和政治口水。

賴宗育表示，政府每4年1次提交身心障礙者權利公約（CRPD）國家報告，進行國際審查，2022年的審查結果，明確指出台灣對障礙者參與政策法律制定的機制不充分、公部門投票制度對障礙者不利，顯見「合理調整」精神並未進入政治層面。

他說，政府提出「國家人權行動計畫」中，列入「保障少數族群、處境不利群體之參政權，減少其參與公共事務之障礙」，目前的結果實在不敢期待。

重度肌肉萎縮障礙者周志文今天出席記者會時指出，很多重度障礙者只能在家裡或是在機構，光是要出門就很困難，何況是前往投票；推動不在籍投票，對於障礙者參政權的保障很急迫，關於不在籍投票的立法，希望能夠趕快通過。

網路節目嵐蜂潮主持人吳亮儀今天在記者會上播放日前在台大校園進行訪問的影片，影片內容顯示不在籍投票法案獲得不少好評，認同對投票率有正面影響，也有部分表示對執行面上有疑慮。

談及年輕人的聲音，吳亮儀說，大部分是支持不在籍投票，至於是用哪一種方式，希望政府和立委能夠設計出好的方式，可以參考其他國家。（編輯：翟思嘉）1130321