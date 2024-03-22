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蔡總統：台美持續深化合作 共同成為世界良善力量

2024/3/22 14:17（3/22 14:26 更新）
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總統蔡英文（右）22日在寓所接見全球台灣研究中心執行長蕭良其（右3）所率訪團，台灣關係法下個月立法將滿45週年，她期盼台美在各領域持續深化合作，共同成為世界良善的力量。（總統府提供）中央社記者溫貴香傳真 113年3月22日
總統蔡英文（右）22日在寓所接見全球台灣研究中心執行長蕭良其（右3）所率訪團，台灣關係法下個月立法將滿45週年，她期盼台美在各領域持續深化合作，共同成為世界良善的力量。（總統府提供）中央社記者溫貴香傳真 113年3月22日
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（中央社記者溫貴香台北22日電）總統蔡英文今天接見全球台灣研究中心訪問團表示，持續與理念相近的夥伴合作，促進國際發展與繁榮的目標從未改變。台灣關係法下個月立法將滿45週年，期盼和美國在供應鏈安全、數位經濟、新興科技及資通訊安全等各領域持續深化合作，共同成為世界良善的力量。

總統蔡英文上午由總統府秘書長林佳龍陪同在寓所接見「全球台灣研究中心（GTI）訪問團」，總統致詞時首先歡迎GTI再度組團到台灣。GTI是由台美人成立的華府第一個台灣研究智庫，感謝GTI從2016年創立以來對台灣的支持，也一起見證台美關係8年來的進展。

總統表示，4月10日就是「台灣關係法」立法45週年。訪賓都是新生代友台生力軍，在大家的支持下，相信台美關係將持續密切發展，創造更多合作成果。

她談到，前年透過錄影演說參與GTI的研討會。當時提及，台灣將持續和理念相近的夥伴合作，促進國際發展與繁榮。這個目標從未改變。

總統表示，這幾年來，致力維護印太區域的和平穩定發展，持續提升國防預算，強化不對稱作戰能力。同時，面對網路安全及人工智慧的新興科技挑戰，也大力投資網安基礎建設和培育人才，積極對抗假訊息認知作戰，並且跟其他民主國家分享經驗。

總統感謝美國及歐、亞等理念相近國家，不斷在各種國際場合呼籲維持台海的和平穩定，讓世界更加重視台灣。近幾年，台美關係也突飛猛進。去年，「台美21世紀貿易倡議」首批協定已經完成簽署，讓雙邊經貿關係進入新的里程碑。

她進一步說，上個月「台美國際發展合作備忘錄」也完成簽署。期待台灣和美國，在供應鏈安全、數位經濟、新興科技及資通訊安全等各領域持續深化合作，共同成為世界良善的力量。

全球台灣研究中心執行長蕭良其（Russell Hsiao）致詞表示，非常榮幸能跟蔡總統會面。GTI的專家致力於與台灣的專家及政府官員交流。他們認為，蔡總統過去8年執政所取得的成就，確實令人矚目。

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他感謝蔡總統自GTI 2016年成立以來，對該組織的堅定支持。無論是與代表團會面，或是透過錄影方式在研討會上發表演說，都印證台美之間堅實的夥伴關係。

蕭良其表示，面對全球現有秩序的挑戰，台灣政府以穩健態度應對，這樣的態度也贏得國際社會的肯定與尊敬。訪團期盼透過與蔡總統及台灣政府官員的交流，以深化雙方了解，也希望了解蔡總統對台灣未來的願景，以及對於下一個世代領導者的啟發，相信有助於維持未來台灣海峽及整個區域的自由與民主。（編輯：林興盟）1130322

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