總統：倡議519白色恐怖記憶日 為傳承民主前輩精神

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（中央社記者溫貴香台北21日電）總統蔡英文今天表示，519白色恐怖記憶日的倡議，是要讓下一代銘記威權統治歷史，更提醒要傳承民主前輩的奮鬥精神；總統並請行政部門依照「紀念日及節日實施辦法」仔細研議，希望為更好、更團結的台灣社會繼續努力。

總統蔡英文上午在總統府秘書長林佳龍、副秘書長黃重諺陪同下接見519白色恐怖記憶日籌備委員會，她致詞表示，民主前輩蔡寬裕、陳列、呂昱不辭辛勞，為籌備519白色恐怖記憶日特地來到現場，3人都是台灣重要的民主前輩，感謝大家在民主道路上，引領台灣持續前行。

總統特別感謝陳列以個人經歷出版「殘骸書」，在去年獲得台灣文學獎「金典獎年度大獎」，讓更多人重新認識白色恐怖的歷史。書中有一段話寫道：「紀念、記憶或緬懷，不只是思念而已，更也是讓人面對自己，並且思索。不是不願意走出過去，而是為了未來一個可以公共參與和實踐的更好社會」。她認為這段話，就是對519白色恐怖記憶日最好的註解。

總統說，當回顧過去，228事件是歷史的傷痕，而從1949年5月19日頒布、隔天零時開始實施的戒嚴，是影響台灣民主發展最為深遠的一段歲月。因此，519白色恐怖記憶日的倡議，不只是記憶或緬懷，也是要讓下一代銘記威權統治這段歷史，也提醒要將民主前輩的奮鬥精神繼續傳承下去。

總統說，會請行政部門依照「紀念日及節日實施辦法」仔細研議，也期待前輩持續提供寶貴意見，一起為更好、更團結的台灣社會繼續努力。

訪賓由新台灣和平基金會董事長王美琇、國家人權委員會主任委員陳菊，以及內政部長林右昌陪同，前來總統府晉見總統。（編輯：郭無患）1130321