台積電上漲16元 台股勁揚263點收在20120.51點

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（中央社記者張建中台北26日電）台股今天在電子及航運類股走強帶動下，指數勁揚263.09點，重登2萬點關卡之上，收在20120.51點，成交值新台幣4187.02億元。

台積電上漲16元，收在782元，市值攀升至20.28兆元，貢獻大盤約130點。鴻海、聯發科、信驊、世芯-KY等權值、高價股，以及技嘉等人工智慧（AI）族群紛紛走高，推升整體電子類股指數大漲1.7%。

傳統產業股以航運股表現最強，類股指數大漲4.4%；營建與橡膠類股也有不錯表現，類股指數分別上揚2.15%及1.09%%。（編輯：潘羿菁）1130426