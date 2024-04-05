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繼櫻花季後 嘉縣緊接登場粉紅花旗木派對

2024/4/5 13:48（4/5 14:14 更新）
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清明時節嘉義花旗木盛開，包括阿拉伯粉紅村（圖）等都開滿粉紅花朵，充滿浪漫春日氣息。（嘉義縣文化觀光局提供）中央社記者蔡智明傳真 113年4月5日
清明時節嘉義花旗木盛開，包括阿拉伯粉紅村（圖）等都開滿粉紅花朵，充滿浪漫春日氣息。（嘉義縣文化觀光局提供）中央社記者蔡智明傳真 113年4月5日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣5日電）繼櫻花季後嘉縣緊接著登場的是粉紅花旗木派對，竹崎、番路、中埔、水上都可見粉紅花景；嘉義縣文化觀光局今天指出，花旗木種植在平地與淺山，不需翻山越嶺即可欣賞美景。

文觀局告訴中央社記者，清明時節嘉義的花旗木盛開，竹崎親水公園、阿拉伯粉紅村（竹崎鄉義隆村）、水上鄉粗溪村、水上鄉168縣上的道花旗木大道、逐鹿社區，都開滿了粉紅花朵。

其中，阿拉伯粉紅村最特別，是由義隆村長葉志紘開闢，10年前將自家5公頃樹檳榔的山坡地，改植300多株的花旗木，同時也在嘉118線、166縣道2旁種植3000多株，4月時讓行經竹崎的民眾，都能看到美麗的花朵。

葉志紘說，4月起阿拉伯粉紅村每天都有小農特色市集，另外4月的每個週末假日舉辦竹韻市集和體驗活動，明天晚上6時會有2小時的「夜櫻音樂會」，讓遊客早上賞花之餘也可品咖啡、聽音樂。

文觀局說，花旗木種植在平地與淺山很容易抵達，相較高山的景點，在地震不斷的清明連假，是比較合適的遊玩區域，即日起至5月都是花旗木的賞花期。（編輯：黃世雅）1130405

繼櫻花季後，嘉義縣緊接登場的是花旗木粉紅派對，竹崎、番路、中埔、水上（圖）5日都可見到美麗花景。中央社記者蔡智明攝 113年4月5日
繼櫻花季後，嘉義縣緊接登場的是花旗木粉紅派對，竹崎、番路、中埔、水上（圖）5日都可見到美麗花景。中央社記者蔡智明攝 113年4月5日
#文觀局
#葉志紘
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