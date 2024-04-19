客家桐花祭串聯14縣市 苗栗辦敬拜伯公揭序幕

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（中央社記者管瑞平苗栗縣19日電）油桐花逐漸盛開，客委會攜手全台14縣市辦理2024客家桐花祭系列活動，今天在苗栗縣公館鄉以敬拜伯公祈福儀式揭開序幕，主委楊長鎮邀請民眾走入山林感受台灣土地之美。

每年4、5月是油桐花盛開時節，山林小徑鋪滿隨風飄落的雪白桐花，美不勝收。

客委會今天在公館鄉北河村劉屋伯公舉行祈福儀式，楊長鎮、苗栗縣長鍾東錦、公館鄉長何在鑫等人在南河國小傳統客家八音伴奏下，循古禮三獻禮祭祀，祈福敬拜，為2024桐花祭揭開序幕。

與會一行人隨後欣賞、吟誦2023年桐花三行詩入選作品，並在草坪茶席觀賞幼童表演歌舞，現場還展示桐花祭活動期間推出的聯名商品。

楊長鎮表示，客家桐花祭以敬拜伯公揭開序幕，是要表達對祖先及土地山林的感謝、懷念，過去人們往往忽略台灣自身土地美景不以為意，特別遠赴日本北海道看薰衣草、去荷蘭看鬱金香，「其實台灣的桐花和日本的櫻花一樣漂亮」。

他指出，22年前，總統府資政葉菊蘭在擔任客委會主委時期就在公館鄉北河一帶推動辦理台灣首場桐花祭，受到廣泛關注與好評，近年客委會整合客庒信仰、步道與社區經濟產業鏈，將桐花祭轉型塑造為永續發展的節慶品牌，歡迎民眾把握花期放鬆心情走入山林，體驗客庒自然生態人文、欣賞台灣土地之美。

客委會表示，2024客家桐花祭以「行入青山，相遇蓬白」為主題，藉由伯公信仰，傳遞順應自然的「祈花」、集結山林教育與體驗的「尋花」、置入文化地景與社區及藝文能量的「花聚」、以及帶動客庒產業經濟的「花果」，產生對地方文化的認同。

客委會指出，為讓民眾體驗在「祈花、尋花、花聚、花果」4個不同時序中，人與境的對話，4月27、28日將在銅鑼鄉好客公園、5月3日、5月4日三義鄉山那邊．綠葉方舟辦理桐花體驗活動。

活動期間，客委會表示，推出各式聯名商品，相關資訊可上臉書（Facebook）專頁「桐花祭 Tung Blossom Festival」及「客庄小旅行」網站。（編輯：戴光育）1130419