台灣客家文化館桐花祭登場 特色便當限量預購

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（中央社記者管瑞平苗栗縣16日電）各地桐花相繼盛開，位於苗栗銅鑼的台灣客家文化館好客公園是賞桐秘境，客委會客發中心舉辦桐花祭系列活動，並推出季節限定客家特色便當「桐話飯兜」開放預購。

客委會客家文化發展中心今天在台灣客家文化館舉行記者會宣傳113年桐花祭系列活動，客發中心主任何金樑、苗栗縣副縣長鄧桂菊等人一起在好客公園種下20株台灣原生樹種「豆梨」，並發表集結道地客家料理的特色便當「桐話飯兜」，為桐花祭揭開序幕。

何金樑表示，館舍週遭桐花已陸續綻放，好客公園更是美麗賞桐秘境，在桐花盛開期間，館內規劃「哈客尋寶」實境解謎體驗遊戲、B1草皮區表演不插電音樂會、桐花樹下野餐活動、「細灶下－客家米食體驗活動」邀請專業米食老師，將傳統客家米食，融入創意新元素，學習客家米食文化多元性。

何金樑指出，客發中心27日將舉辦「客庄遶山花 共下走相逐」桐花路跑活動，透過路跑多元接觸賞桐景點，活動當日現場規劃設置市集活動。

此外，台灣客家文化館更推出季節限定「桐話飯兜」，集結梅干扣肉、客家小炒、桔醬雞丁等客家料理及當令時蔬，搭配客家三行詩妝點成客家特色便當，單一主菜飯兜售價新台幣100元、三寶飯兜150元，今天起開放預購。

何金樑說，正值賞桐最佳時機，歡迎遊客造訪銅鑼，賞花、品嚐客庒美味，參與客家文化體驗及展覽。（編輯：方沛清）1130416