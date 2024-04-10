苗栗桐花祭21日迎4月雪 攜手5鄉鎮加碼推小旅行

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（中央社記者管瑞平苗栗縣10日電）迎接油桐花盛開季節，苗栗縣政府21日將於大湖薑麻園舉辦桐花祭「藝起桐樂 美好薑來」活動，並結合5鄉鎮公所推出各地桐花小旅行，邀請民眾漫步山林，體驗桐花季客庒風情。

苗栗縣政府文化觀光局今天舉辦2024苗栗桐花祭暨桐花小旅行宣傳記者會，副局長黃智群表示，苗栗山區桐花陸續綻放，21日將於大湖薑麻園休閒農業區舉辦「藝起桐樂 美好薑來」活動，融入伯公祭儀、奉茶文化、故事文創及藝文表演，迎接一年一度的浪漫4月雪。

黃智群指出，活動將結合綠樹、山巒與客家桐花，規畫有「祈花」重現伯公祭儀；「尋花」讓遊客一邊賞桐一邊聆聽悅耳歌聲；「花聚」可駐足品嚐在地特產薑黃茶、欣賞客家藝文展演；「花果」結合嚴選小農、文創業者展售商品。

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另外，苗栗縣府還與5個鄉鎮市公所合作，推出桐花小旅行，分別是造橋鄉4月20、27的「樂遊造橋桐花小旅行」，苗栗市4月27日舉辦「苗栗貓裏桐花小旅行」，三義鄉4月27日「桐遊義境．三義桐花慢遊」，南庄鄉4月20日至5月5日期間辦理「南庄桐樂會」，卓蘭鎮4月14、20、27、28日辦理4場次的桐花小旅行。

文觀局表示，21日桐花祭活動主場在大湖薑麻園休區及周邊景點，遊客只要小農市集消費滿額即可獲贈超商禮券，還有拍照打卡、貼文或集章方式就送精美禮品。活動資訊，可上文觀局官網或臉書（facebook）粉專「苗栗玩透透」查詢。（編輯：戴光育）1130410