Google：投資台灣看重2因素 不受地緣政治影響
（中央社記者吳家豪台北25日電）Google今天啟用位於板橋的第2棟全新硬體研發辦公大樓，Google硬體副總裁彭昱鈞說，台灣吸引總部持續投資，是因為產業鏈完整性非常高、人才橫跨面向廣泛；Google曾思考地緣政治因素，但通盤考量後，未影響投資決定。
彭昱鈞接受媒體採訪表示，過去10年來，Google台灣團隊的規模已成長超過20倍，需要的硬體和實驗室容量都不斷增加。Google產品涵蓋的面向非常廣，包括Fitbit手錶和手環、居家裝置、手機、平板電腦等，產品線一直在擴增；軟體方面例如Android推出的「畫圈搜尋」功能，也需要很大的的研發能量。
針對Google日前宣布組織重整，他說，Google組織不斷在調整，是為了讓工作流程更有效率、更優化，最近Android與硬體部門整併，能重新整合公司內部資源。
他提到，新大樓主要提供給產品開發團隊使用，根據工程團隊的需求去創建實驗室，目前設有50多間先進設備實驗室。由於新辦公室採用環境永續設計，整體用電量與一般大樓相當。
Google新大樓規劃並採用不同的基礎設施來降低能源消耗，例如設置可產生電力並儲能的240片太陽能板與電池、節水裝置、非飲用沖廁用水和雨水收集系統、低碳排且降低空污的電子化廚房、低全球暖化係數的冷媒等。
在設計過程中，Google聽取內部員工社群「無障礙聯盟」（Disability Alliance）的建議，打造出優於本地法規的無障礙辦公室設計，例如點字標示、自動門、無障礙識別證讀取機、無障礙會議室。
Google也在不同樓層設置健康、娛樂或休憩放鬆的空間與設施，像是遊戲室、健身房、籃球場、瑜珈室、按摩室、微型廚房、按摩室、健康中心，並提供多樣化的餐飲點心，讓員工可以在工作之餘兼顧身心、營養、舒壓放鬆。（編輯：張良知）1130425
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