蔡總統出席Google新辦公室開幕 盼台灣做更多貢獻

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（中央社記者吳家豪台北25日電）總統蔡英文今天出席Google台灣新辦公室開幕典禮表示，隨著Google硬體研發中心落成，期盼透過更全面且深入的合作，讓台灣在晶片、6G及AI（人工智慧）等應用領域，持續發揮關鍵力量，為全球做出更多貢獻。

蔡總統說，很高興今天一起見證Google在台灣硬體研發中心和全新辦公大樓落成啟用；還記得2019年參訪Google台灣辦公室，感受到的熱情和活力，當時Google表達會持續投資台灣，打造兆元產業。今天落成的硬體研發中心，讓台灣成為僅次於美國總部的最大硬體研發基地。Google持續在台灣建設，凸顯出政府努力提升台灣競爭力，讓世界看到台灣。

蔡總統指出，過去8年政府推動5+2產業創新計畫、6大核心戰略產業與各項基礎建設，促進台灣進步及發展。現在的台灣，產業聚落更加完善，供應鏈也在疫情期間展現出韌性，各項優質投資條件都獲得外商高度重視。從2016年到去年，外商對台灣年平均投資金額達103億美元（約新台幣3355億元），遠高於2008年到2015年的53.6億美元；去年外商投資台灣超過112.5億美元。

蔡總統強調，當越來越多外商選擇投資台灣，台灣就能持續在供應鏈上占有關鍵地位。台灣國際能見度不斷提升，感謝Google從2018年推動智慧台灣計畫，協助台灣資訊產業升級，增進產業智慧化應用，擴大台灣數位經濟規模。

蔡總統表示，Google也落實社會關懷，與非政府組織合作，協助國中小學生獲得更多學習資源，縮短城鄉教育落差。面對錯假訊息和網路攻擊，Google與資安院合作，協助企業強化資安防護能力，培育在地資安人才。

Google今天啟用位於新北市板橋的第2棟全新硬體研發辦公大樓，持續為台灣在技術研發與創新領域，帶來更多成長機會。從2021年第1棟硬體研發辦公大樓落成起，台灣已經成為Google在美國總部以外最大的硬體研發基地，更是全球硬體產業發展的戰略要地。

Google硬體副總裁彭昱鈞說，自2006年Google在台灣設立第1個辦公室至今，Google在台灣的營運規模持續擴張，陸續吸引來自世界各地的人才加入。過去10年來，Google台灣團隊的規模已經成長超過20倍，匯集超過30個國家與地區的員工。（編輯：張良知）1130425