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Google在台拚AI聚焦3方向 新辦公室第2季啟用

2024/3/13 17:47
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（中央社記者吳家豪台北13日電）Google台灣總經理林雅芳今天出席媒體交流會表示，Google將聚焦3大面向，協助台灣發展人工智慧（AI），包括培育各領域人才、強化開發者社群、運用AI協助各產業推動創新。

她強調，台灣已經不只是Google在亞洲市場的一個辦公室，而是一個全球重要據點。Google位於板橋遠東通訊園區的新辦公室預計今年第2季正式開幕，且Google投資興建的第3條海纜Apricot海底電纜也即將完工啟用。

「台灣不是只有一座山，其實有護台群山。台灣有很多很棒的優勢，Google希望幫助台灣打造護台群山」，林雅芳說，Google將聚焦3大面向，全力協助台灣發展 AI。

首先，Google將協助培育各領域人才，今年將在台灣推出Gemini學院，推廣AI素養，首先開放1000個名額給國中小學校教師，Google也將透過YouTube學習課程，和外部夥伴合作推出AI素養課程。

其次，林雅芳指出，Google將強化開發者社群，提供開發者用來設計生成式AI產品的工具，例如Google AI Studio、Vertex AI及開放模型Gemma，在台灣已能使用，期盼幫助台灣軟體開發者跟上AI浪潮。今年也將舉辦為期2週的Google Cloud培訓計畫，預計邀請超過5000名開發者參加。

第三，Google將運用AI協助各產業推動創新。林雅芳說，在台灣已經有旅遊、製造、零售、醫療、旅遊、娛樂產業等客戶完成測試或開始使用Google Cloud的生成式AI服務與技術，例如PChome預計今年採用Google的AI和機器學習技術，為消費者精準推薦商品或不同的消費組合，進而提高消費者互動率與購買轉換率。（編輯：林淑媛）1130313

#AI
#Google
#台灣
#林雅芳
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